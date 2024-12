Der Smart-Token-Spezialist Yubico hat seine neue Yubico Enrollment Suite für Microsoft-Nutzer vorgestellt. Die Lösung, die aus Yubico FIDO Pre-Reg sowie dem neuen YubiEnroll besteht, lässt sich jetzt auch in die von Microsoft entwickelte Cloud-basierte IAM-Software (Identity and Access Management) Entra ID integrieren.

Mittel zur Phishing-Abwehr

Die Integration der Yubico Enrollment Suite in Microsoft Entra ID helfe Unternehmen beim Schutz vor Phishing, sagte Jeff Wallace, Senior Vice President of Product bei Yubico. Die Firmen müssten sich darauf konzentrieren, den Anwender bei der Abwehr von Phishing zu helfen. "Die Phishing-Resistenz beginnt und endet beim Nutzer", so Wallace.

Während sich Yubico FIDO Pre-Reg nach Angaben des Anbieters um die "gesamte Schlüsselzustellungslogistik von Tür zu Tür" kümmern wird, soll YubiEnroll es ermöglichen, die Yubikeys der Endnutzer "in ihren Räumlichkeiten einfach zu registrieren". Damit will das Unternehmen den Aufwand sowohl für die Nutzer als auch die IT-Mitarbeiter reduzieren.

Auf diese Weise sollen sie beim Onboarding und auch später bei der Authentifizierung oder wenn ihr Konto wiederangestellt werden muss, vor Phishing geschützt sein. Damit werde nicht nur die Cyber-Resilienz der Anwender verbessert, da sie "direkt und effektiv" in die Authentifizierung eingebunden werden, sondern auch der Help-Desk entlastet.

YubiEnroll soll die Arbeit der IT-Mitarbeiter und Administratoren erleichtern, indem die Lösung die Vorbereitung, Erstellung und Registrierung von FIDO-Anmeldeinformationen direkt beim Identitätsanbieter erlaubt. Die Windows-Lösung ermöglicht zudem das Zurücksetzen von Yubikeys sowie Schlüsseln der Security-Keys-Serie auf die Werkseinstellungen sowie das Festlegen und Verwalten von PINs.

Yubico FIDO Pre-reg ist nur über YubiKey-as-a-Service verfügbar. Im vergangenen Monat informierte Yubico bereits über eine Zusammenarbeit im Bereich Yubico FIDO Pre-reg mit dem IAM-Anbieter (Identity and Access Management) Okta.