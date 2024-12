Die Channel Excellence Awards sind eine der wichtigsten Auszeichnungen des europäischen Channels. Zusammen mit dem Marktforschungspartner Context vergibt ChannelPartner immer zum Jahresanfang die Awards an Hersteller und Distributoren, die in der Händlergunst ganz oben stehen. Wer könnte da besser geeignet sein, uns eine Einschätzung für das kommende Channel-Jahr zu geben, als die Besten der Branche?

Den Channel-Excellence-Award in der Kategorie "Drucker" hatte 2024 Brother gewonnen. Lest hier die Antworten von Sascha Bick, Director Sales, Marketing and Corporate Communications:

Was erwarten Sie sich persönlich vom Jahr 2025?

Sascha Bick, Brother: Die Krisen und Herausforderungen des letzten Jahres werden sicher auch im kommenden Jahr unseren Alltag weiter begleiten. Es wäre schön, wenn wir als Gesellschaft trotz allem wieder mehr Mut und Zuversicht gewinnen. Als Verantwortlicher für den Vertrieb und somit den Umsatz von Brother wünsche ich mir vor allem, dass eine neu gewählte Regierung zügig den Wirtschaftsstandort Deutschland stärkt, um kleineren und mittelständischen Unternehmen wieder mehr Wachstums- und Investitionsmöglichkeiten zu ermöglichen. Und ich erwarte, dass Eintracht Frankfurt sich für die Champions League qualifiziert.

Welche Pläne hat Ihr Unternehmen für das Jahr 2025?

Sascha Bick: Wir wollen im B2B Umfeld weiter wachsen und unsere Spitzenposition im Bereich Small Office Home Office halten. Außerdem werden wir unsere jüngeren Geschäftsfelder wie das professionelle Labeln ausbauen. Wir möchten unsere Endkunden noch enger an uns binden durch attraktive MPS- und Abo-Angeboten. Im bevorstehenden Wettbewerb entscheiden die Prozesse über den Erfolg. Daher werden wir interne und externe Prozesse weiter optimieren und zeitgemäßer gestalten, um die Effizienz der Zusammenarbeit unserer Mitarbeiter als auch unserer Handelspartner weiter zu steigern. So stellen wir unseren Mitarbeitern bereits mehr Zeit und eine moderne Infrastruktur für Weiterbildung zur Verfügung stellen, um einerseits die persönliche und berufliche Entwicklung stärker zu unterstützen, wovon andererseits auch unsere Geschäftspartner profitieren und in der Konsequenz weiteres Wachstum generiert wird.

Welche wichtigen Entwicklungen und Trends sehen Sie speziell in Ihrem Betätigungsfeld?

Sascha Bick: Digitalisierung, Nachhaltigkeitsanforderungen und IT-Security werden weiterhin die größten Einflussfaktoren in unserer Branche sein. Die Hardwarebeschaffung an sich ist auch im B2B Umfeld nicht mehr so beratungsintensiv. Die Anzahl klassischer Fachhandelsunternehmen wird daher weiter abnehmen. Service- und Softwareorientierte Handelspartner hingegen werden noch wichtigere Ansprechpartner, um den Mittelstand und die öffentliche Verwaltung bei den genannten Faktoren zu unterstützen. Darauf stellen wir uns bereits ein. Wir haben unsere Partnerprogramme und Serviceangebote überarbeitet bzw. erneuert und werden sukzessiv neue Partnerschaften eingehen.