Impossible Cloud, Spezialist für verteilten Cloud-Speicher, und Acronis haben eine Partnerschaft vereinbart. Für Acronis ist es die erste Kooperation mit einem europäischen Cloud-Storage-Partner. Ziel der Zusammenarbeit ist es, "eine sichere, zuverlässige und skalierbare Datenmanagement- und Backup-Lösung anzubieten, die speziell auf die Bedürfnisse von europäischen Managed Services Providern (MSPs) zugeschnitten ist."

Gemeinsam bieten Impossible Cloud und Acronis eine Integration über die "Direct to S3"-Schnittstelle an. Die Kooperation ermöglicht es Acronis Kunden, Backups über Rechenzentren in Deutschland und anderen europäischen Ländern zu sichern und gleichzeitig von den Vorteilen der europäischen Cloud-Infrastruktur zu profitieren. "Von erhöhter Datensicherheit bis hin zu verbesserter Skalierbarkeit und geringerer Latenz ermöglicht diese Partnerschaft Unternehmen und MSPs die Umsetzung einer ganzheitlichen und fortschrittlichen Sicherheitsstrategie", teilt Impossible Cloud mit.

"Die Kombination einer skalierbaren, S3-kompatiblen, europäischen Cloud-Lösung mit fortschrittlicher Cyber-Bedrohungsabwehr ermöglicht es uns, gemeinsam robuste und flexible Datenmanagementsysteme anzubieten, die nicht nur die Effizienz und Sicherheit erhöhen, sondern auch die Einhaltung strenger Datenschutzbestimmungen gewährleisten", sagt Kai Wawrzinek, CEO von Impossible Cloud.

Kurze Wiederherstellungszeiten, Geofencing und flexible Skalierung

Gemeinsam ermöglichen Acronis Cyber Protect Cloud und Impossible Cloud Storage eine anpassungsfähige Skalierung und ein solide Grundlage, um Backup, Archivierung und Disaster Recovery bereitzustellen. Impossible Cloud unterstützt die Einhaltung von Compliance-Anforderungen durch Geofencing in zertifizierten Rechenzentren.

Als primäre oder ergänzende Backup-Lösung bietet Impossible Cloud eigenen Angaben zufolge "sichere und kosteneffektive Speicheroptionen". Damit ließen sich kurze Wiederherstellungszeiten erreichen (RTO und RPO). Außerdem unterstützt Impossible Cloud abgestufte Offloads und Offsite-Backups. So ist eine Skalierung entsprechend des jeweiligen Datenwachstum möglich. Darüber hinaus erhebt Impossible Cloud traditionell keine Auslagerungsgebühren - eine Praxis, die allmählich auch AWS und Microsoft Azure übernehmen.