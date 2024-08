Myra Security hat Alexander Kapp zum Manager Strategic Partnerships berufen. Kapp hat langjährige Channel-Erfahrung und soll bei dem europäischen Security-Anbieter strategische Partnerschaften in Europa weiterentwickeln.

Myra Security mit Sitz in München hat seit der Gründung 2012 sehr erfolgreich aber vom großen Publikum meist unbemerkt IT-Sicherheitslösungen entwickelt und verkauft. Aus den zuerst verfügbaren Angeboten für DDoS-Schutz und Web-Security wurde inzwischen eine ganze Security-Plattform mit Schwerpunkt auf Anwendungs- und Netzwerksicherheit. Zu den Referenzen zählen unter anderen Barmenia, das Bundesgesundheitsministerium, Nfon, Mailbox.org und Swissix - sowie viele andere, aus dem Behördenumfeld, der Finanz- oder Versicherungsbranche, die nicht so gerne über ihre Kunden sprechen.

Nach dem Start mit Direktgeschäft konnten auch schon hochkarätige Partner gewonnen werden, unter anderem Cancom, init, Indevis und Riedel. Partnerschaften mit Bringe aus Karlsruhe und Witcom aus Wiesbaden zeigen aber auch, dass Potenzial da ist, mehr in die Breite zu gehen. Auch dafür wurde nun Alexander Kapp verpflichtet. Er soll den Münchner Security-Spezialisten das Channel-Gen einimpfen.

Kapp bringt viel Channel-Erfahrung mit

Dafür bringt Kapp eine lange Channel-Vorgeschichte mit. Angefangen hat er 2008 bei Pyramid in Freiburg im Partnermarketing. Über Stationen bei den Softwarefirmen Haufe, Sage und Exact kam er dann zum Wearable-Spezialisten ProGlove und schließlich als Channel Development Manager zum Macmon-Besitzer Belden. Erfahrung im Bereich Netzwerksicherheit ist also auch vorhanden. So gerüstet fängt Kapp jetzt bei Myra Security als Manager Strategic Partnerships an-

"Alle Branchen haben eins gemeinsam: Partnerschaften sind entscheidend für das Wachstum", sagt Kapp. "Myra ist ein starker Partner für Unternehmen, Behörden und Betreiber kritischer Infrastrukturen. Mit dem Ausbau unseres Partnernetzwerks trage ich dazu bei, die digitale Welt sicherer zu machen. Eine Aufgabe, für die ich mich gerne einsetze."

Stephan Meisenzahl, Head of Sales bei Myra Security, verweist auf den aktuellen Cybersecurity Report seines Unternehmens, der ebenso wie viele andere aktuelle Cybersecurity-Studien belegt, dass die Risiken ersten Halbjahr 2024 erneut stark zugenommen haben. "Diesen Risiken aus dem Cyberspace effektiv zu begegnen, erfordert koordiniertes Vorgehen und enge Zusammenarbeit", betont Meisenzahl. "Mit Alexander Kapp gewinnen wir einen strategischen Denker und erfahrenen Partner Manager. Er kennt den europäischen Channel-Markt genau und wird Myra dabei unterstützen, Partnerschaften zu vertiefen, den Vertrieb voranzutreiben und unsere Position im Markt weiter auszubauen."

Cybersecurity-Prominenz im Advisory Board

Für sein neun gegründetes Adivisory Board hatte Myra jüngst ebenfalls zwei interessante Zugänge zu melden. Hinzu kam zum einen IT-Rechtsexperte Professor Dr. Dennis-Kenji Kipker. Er ist Forschungsdirektor des cyberintelligence.institute in Frankfurt am Main und Professor für IT-Sicherheitsrecht an der Hochschule Bremen. Bereits zuvor war Sergej Epp für das Gremium gewonnen worden. Epp ist Chief Security Officer (CSO) bei Palo Alto Networks und soll Myra Security beim weiteren Wachstum beraten.

