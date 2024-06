Bei Also hat man ein Faible für alte Industriearchitektur. Viele Jahre fand die Hausmesse Channel, Trends + Visions in der Jahrhunderthalle in Bochum statt. Auch das Areal Böhler in Düsseldorf, auf dem die letzte große CTV vor der Pandemie stattfand, ist ein ehemaliges Fabrikgelände. Mit der neuen Location, "The Frame", ebenfalls in Düsseldorf, hat Also nun diesen Trend fortgesetzt.

1

Einer der wichtigsten Grundsätze einer gelungenen Party: Die Gäste dürfen nicht auf dem Trockenen sitzen! 2

Tom Brunner (Also) freut sich, dass Katja Schraml durch ihren Wechsel von Buffalo zu Neomounts dem Channel und Also treu bleibt. 3

Pünktlich zur abendlichen Party hört der Regen auf und die Gäste können sich auch im Außenbereich vernetzen. 4

Auch wenn sie unterschiedliche Münchner Fußballfarben vertreten (blau gegen rot), verstehen sich Thomas Jank (ChannelPartner) Claudia Rayling (frei Journalistin) jenseits des Fußballfelds gut. 5

In der Halle wird derweil mit der Gitarre aufgespielt. 6

Danach sorgt ein begnadeter Beatboxer für Stimmung. 7

Ingo Schneider (Neomounts), Sabine Machnik (Also) sowie Rainer Bültjer und Elke Groen (beide Tora), gönnen sich ein wohlverdientes Getränk nach einem vollen Messetag. 8

Mit Daniel Aßmann und Sascha Morbitzer (beide Bluechip) war auch Meuselwitz vertreten. 9

Alexander Bruchhage (Also, links) und Stefan Blome (Also, rechts) haben ihren Gast Sven Wunderle (Teamtrade IT) in die Mitte genommen. 10

Die Stromspezialisten Sebastian Thodam (Eaton) und Felix Bechmann (CyberPower) bringen jede Menge Party-Energie mit. 11

Ein traditionell gut eingespieltes Team: Also und HP mit Jens Maigler (Also), Adrian Müller (HP), Tom Brunner (Also), Wolfgang Krainz (Also), Hartmut Husemann (HP), Mike Rakowski (Also) und Michael Henkies vom HP-Promotor Jet. 12

Frank Kwasnitza mit Paul Hoecherl (beide Lenovo). 13

Bei den beiden Channel-Urgesteinen Torsten Seifert (MediaMarkt Saturn) und Maria Kornhoff (ChannelPartner) geht der Gesprächsstoff nie aus. 14

Markus Mueller (Also), Markus Blesius (SoftExpress), Rainer Rasche (IOK) und Astrid Christ (SoftExpress) freuen sich über das große CTV-Comeback. 15

CPN mit guten Freunden: Dominik Kopp (Desk7), David Hessler, Rui Sergio Pinto Barreto, Nikolai Wisotzky (alle CPN), Georg Binek C(ross Media) und Torsten Nowak (CPN). 16

Christian Färber (Synitech) mit Fulvio Innocente (CyberPower). 17

Mike Rakwoski nimmt seine Aufgabe als Also-CCO sehr ernst und betreut die Kunden Britta Kühnapfel und Christoph Künhnapfel (beide Team-IT Systemhaus) vorbildlich. 18

Peter Brinkmeyer, Lusienne Enseleit und Uwe Simons (alle Neomounts) mit Thomas Durst von Ditcons. 19

Auch für Sound und Tanz ist bei der CTV-Party gesorgt.

"The Frame" befindet sich im Industrieareal "Rheinhöfe". Früher wurden in den Hallen Kräne gebaut. Heute dienen die Gebäude als angesagte Event-Location. Und diese eignet sich nicht nur hervorragend zur Ausrichtung einer ITK-Messe, sondern auch prima für eine abendliche Party. Diesen Beweis hat Also bei der Neuauflage der großen, zentralen CTV nun erfolgreich angetreten.

