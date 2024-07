Es ist ja bereits einige Wochen her, dass die Channel Excellence Awards von ChannelPartner in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsunternehmen Context verliehen worden sind. Die ChannelPartner-Redaktion nimmt sich aber nochmals jede Kategorie vor, um zusammen mit den Context-Experten genauer in die Bewertungen zu schauen.

Eine viel beachtete Kategorie ist die der Broadline-Distribution. Nicht jeder der Protagonisten der großen, europäisch oder weltweit aufgestellten, Großkonzerne mag die Bezeichnung. Jeder hat auch eine klare Value-Strategie, doch ein großer Teil des Umsatzes entfällt immer noch auf das Volumengeschäft. Broadliner bedeutet aber nicht nur eine umfassende Sortimentsbreite und -tiefe sowie einen Umsatz von mehreren Milliarden Euro in Deutschland, sondern auch eine breite Aufstellung vom Generalisten bis zur Spezialisierung in bestimmten Technologiebereichen und vertikalen Märkten.

Wie sich die Broadliner geschlagen haben und was am Ende ausschlaggebend für die Platzierungen war, lest Ihr auf der nächsten Seite: