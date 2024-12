Die Channel Excellence Awards sind eine der wichtigsten Auszeichnungen des europäischen Channels. Zusammen mit dem Marktforschungspartner Context vergibt ChannelPartner immer zum Jahresanfang die Awards an Hersteller und Distributoren, die in der Händlergunst ganz oben stehen. Wer könnte da besser geeignet sein, uns eine Einschätzung für das kommende Channel-Jahr zu geben, als die Besten der Branche?

Den Channel-Excellence-Award in der Kategorie "Spezial-Distribution" hatte 2024 der Schweinfurter Refurbishment-Experte BB-Net gewonnen: Lest hier die Antworten von Geschäftsführer Marco Kuhn:

Herr Kuhn, Was erwarten Sie sich persönlich vom Jahr 2025?

Marco Kuhn, BB-Net: 2025 wird für mich ein entscheidendes Jahr, um BB-Net in die nächste Phase zu führen. Persönlich freue ich mich darauf, unser Wachstumspotenzial voll auszuschöpfen, insbesondere durch die Einführung neuer Prozesse, durch technologische Weiterentwicklungen, die uns agiler machen, und durch den Ausbau bestehender sowie neuer Partnerschaften. Diese Kooperationen sind essenziell, um gemeinsam mit starken Partnern Mehrwerte zu schaffen und auf die immer komplexeren Anforderungen des Marktes noch besser eingehen zu können. Ich erwarte mir, dass wir nicht nur betriebswirtschaftlich wachsen, sondern auch unser Engagement für Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung weiter intensivieren. Schließlich sind das die Werte, die bb-net definieren und uns von anderen Marktteilnehmern abheben. Ich freue mich, diesen Weg mit unserem motivierten Team und unseren loyalen Partnern fortzusetzen und gemeinsam neue Höhen zu erreichen.

Welche Pläne hat Ihr Unternehmen für das Jahr 2025?

Marco Kuhn: Für 2025 planen wir, unsere Softwarestruktur weiter zu optimieren und nachhaltige Geschäftsstrategien konsequent auszubauen. Dabei setzen wir auf eine klare Wachstumsstrategie, die wir vor allem über unseren Kernprozess, die Beschaffung, steuern werden. Durch eine gezielte Erweiterung und Optimierung unserer Beschaffungsprozesse können wir die Verfügbarkeit hochwertiger IT-Geräte sicherstellen und unser Produktangebot erweitern, um die wachsende Nachfrage im Refurbishment-Markt zu bedienen. Zusätzlich planen wir, weitere Kooperationen und Partnernetzwerke aufzubauen, um uns in einem zunehmend dynamischen Marktumfeld zu behaupten. Durch die Optimierung unserer Wertschöpfungskette wollen wir den gesamten Lebenszyklus unserer Produkte weiter verlängern und einen noch größeren Beitrag zur Kreislaufwirtschaft leisten. Ein weiterer Fokus wird auf der Schulung und Entwicklung unserer Mitarbeitenden liegen, um im stark digitalisierten Umfeld der Zukunft bestens aufgestellt zu sein.

Welche wichtigen Entwicklungen und Trends sehen Sie speziell in Ihrem Betätigungsfeld?

Marco Kuhn: Die Nachfrage nach wiederaufbereiteten IT-Geräten wird weiter zunehmen, da Unternehmen und Privatpersonen verstärkt auf nachhaltige Alternativen setzen. Gleichzeitig beobachten wir eine steigende Qualitätserwartung an Refurbished-Produkte, was das Qualitätsmanagement im IT-Remarketing auf ein neues Niveau hebt. Ein wichtiger Trend ist auch der Einfluss von Künstlicher Intelligenz auf den Markt für Neuware und die daraus resultierenden Auswirkungen auf den Gebrauchtmarkt. KI-gesteuerte Technologien beschleunigen die Innovationszyklen bei IT-Produkten, was einerseits zu kürzeren Nutzungsdauern und schnellerer Abnutzung führen kann, andererseits aber auch mehr gebrauchte Geräte mit hoher Leistung auf den Markt bringt. Dadurch steigen die Anforderungen an flexible, automatisierte Prozesse, um Qualität und Sicherheit in der Aufbereitung und Datenlöschung zu gewährleisten. Hinzu kommt, dass Datenschutz und Cybersecurity im B2B-Bereich eine immer zentralere Rolle spielen, wo wir höchste Standards sicherstellen müssen. In dieser dynamischen Phase ist es entscheidend, flexibel und innovationsfreudig zu bleiben, um den Anforderungen der Kunden gerecht zu werden und BB-Net als Vorreiter im Refurbishment-Markt zu positionieren.