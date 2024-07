In dynamischen Marktsegmenten sind die Erwartungen hoch und reagieren Anbieter oft schnell und heftig auf kleine Veränderungen im Markt. Das hat dann auch oft personelle Konsequenzen. Dieser Allgemeinplatz galt bis vor Kurzem auch für den Markt für NDR (Network Detection and Response). Jetzt will ExtraHop, das von den Analysten von Forrester in dem Segment zusammen mit Arista und dem in Deutschland noch gar nicht aktiven Lumu als führend gesehen wird, Ruhe in den Vertrieb bringen.

Seit dem Weggang von Karl Werner, (bis September 2023 Area Vice President Central & South), hat das Unternehmen die Stelle des Vice President of Worldwide Channel Sales mit Christine Camp (vorher Palo Alto Networks) neu besetzt und ein neues Partnerprogramm aufgelegt. Auf dieser Basis sollen und können jetzt Fred Tavas als Country Manager DACH und CEE und Joern Dierks als Head of Channel, Central & Eastern Europe, das Geschäft des NDR-Spezialisten in Deutschland weiter ausbauen.

Tavas mit langer Netzwerk- und Security-Historie

Tavas war zuletzt rund vier Jahre bei Trustwave und aktualisierte dort unter anderem das Partnerprogramm. Im Netzwerkbereich hat er langjährige Erfahrung - von der Pike auf. Tavas startete 1995 im Bereich IT tätig und betreute einer intensiven Ausbildung im Bereich Netzwerke damals bei Dimension Data zahlreiche Großkunden in Bayern. Es folgte im Netzwerkbereich eine Station als Key Account Manager bei 3Com, bevor Tavas in die Security-Sparte wechselte. Hier war er unter anderem bei Symantec, RSA, Imperva, Lookout und zuletzt eben Trustwave.

Joern Dierks ist Head of Channel bei ExtraHop

Ebenfalls neu an Bord ist Joern Dierks als Head of Channel, Central & Eastern Europe. Er kommt von VMware, wo er bei der Security-Sparte Carbon Black die Partnerbetreuung organisieren sollte - wo dann aber durch die Übernahme durch Broadcom die Weichen neu gestellt wurden. Bekannt ist Dierks deshalb im Channel vor allem aus seinen früheren Stationen bei Forescout und F5. Security-Expertise hatte er zuvor in zwölf Jahren in unterschiedlichen Aufgaben bei NetIQ gesammelt.

