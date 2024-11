Mit der Umbenenung von Fujitsu Technology Solutions in Fsas Technologies zum 1. April will Fujitsu seinen in den vergangnen Jahren vorgenommenen Umbau zum Datacenter-Spezialisten vorerst abschließen. Für den Neustart sieht sich das Unternehmen gut aufgestellt, wie es kürzlich auf dem Partnertag in Mainz dargestellt hat. Nach dem Vollzug des Ausstiegs aus dem Client-Geschäft und dem Umbau des Partnerprogramms in diesem Jahr steht als letzter Schritt nun noch die Neuordnung der Distributionslandschaft an. Der wird jetzt angegangen.

Ab 1. April 2025 wird das Unternehmen mit den drei Distributoren Bytec Bodry, Ingram Micro und Siewert & Kau zusammenarbeiten. Die bisherige Zusammenarbeit mit Api endet dann. Offene Bestellungen, laufende Projekte und vorhandene Lagerbestände versprechen Fujitsu und Api "gemeinsam und partnerschaftlich" abzuwickeln.

Friedliche Trennung

Fujitsu lässt in seiner Bekanntmachung durchblicken, dass es für die Entscheidung offenbar keine Gründe in der Vergangenheit gab, sondern eher die Anforderungen des Herstellers an seine Distributoren in der Zukunft ausschlaggebend waren - und wie deren Aufstellung und Zukunftspläne dazu passen.

Fujitsu Partnertag 2024

Die gute Nachricht zuerst: Auch mit neuem Namen wird Fujitsu den Channel hochhalten, versprach Santosh Wadwa, VP und Head of Platform Business Germany. Fujitsu Partnertag 2024

Das Interesse war groß: Über 500 Partner waren nach Mainz gekommen, um sich über die nächsten Schritte der "Transformations-Reise" von Fujitsu zu informieren. Fujitsu Partnertag 2024

Keine Frage: Auch bei Fujitsu spielt KI eine wichtige Rolle. Schließlich liefert man die Hardware, ohne die nichts geht. Fujitsu Partnertag 2024

Aber: Alleine kann´s keiner. Technologiepartnerschaften sind wichtig, werden künftig voraussichtlich für kundenorinetoerte Gesamtlösungn aber noch wichtiger. Auch hier sieht sich Fujitsu gut aufgestellt. Fujitsu Partnertag 2024

Christian Schulte, Head of Business Development, Platform Business Germany bei Fujitsu betrachtete ein "ärgerliches" Thema gewohnt unterhaltsam. Titel seines Vortrags: "IT-Zukunft und die verflixte Entropie". Fujitsu Partnertag 2024

Perfekte Choreographie: Was das Tanzcorps Rot-Weisse Funken gekonnt zeigte, wi8ll Fujitsu mit seine Partnern auch erreichen. Fujitsu Partnertag 2024

Und was immer die Zukunft auch bringt: Letztlich heißt es "beweglich bleiben" - weiß auch der Artist Noah Chorny.

Außerdem hat sich durch den Ausstieg aus dem Client-Geschäft natürlich das Gesamtvolumen des Fujitsu-Geschäfts in Deutschland zunächst deutlich reduziert. Zwar hat der Hersteller im Datacenter-Bereich ambitionierte Wachstumspläne - aber bis die umgesetzt sind, dauert es erstens noch eine Weile und braucht es für deren Umsetzung zweitens Distributionspartner, die genau diesen Weg mitgehen wollen und neben der Breite auch die Tiefe bieten wollen.

"Für Fujitsu ist der Channel der Wachstumsmotor, um auch in Zukunft im hartumkämpften Enterprise-Geschäft erfolgreich zu sein", sagt Santosh Wadwa, VP, Head of Platform Geschäft, Deutschland. "Als einer der führenden Datacenteranbieter müssen wir Entscheidungen treffen, um unser Wachstum und unsere Profitabilität zu sichern und stets einen Vorsprung zu behalten. Das geht nur, wenn man Stärken bündelt. Deshalb haben wir uns entschieden, unsere Distributoren zu konsolidieren. Ich möchte mich herzlich für die langjährige, professionelle und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit der Api GmbH bedanken."

