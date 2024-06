"Uns geht es gut", betont Herweck-Firmengründer und Vorstand Jörg Herweck beim Pressetermin anlässlich der Hausmesse "Perspectives" des saarländischen TK-Distributors. Er zieht trotz eines Umsatzrückgangs von rund fünf Prozent eine positive Bilanz aus dem vergangenen Geschäftsjahr, denn man habe eine "stabile Rentabilität".

Auch im laufenden Jahr rechnet Herweck nicht mit Umsatzwachstum. Für ihn ist das kein schlechtes Zeichen, solange das Unternehmen profitabel bleibt. So ist er optimistisch, in dieser Hinsicht auch 2024 gut abzuschließen. "Dafür haben wir sogar Personal aufgestockt. Wir investieren", bekräftigt er.

Mit fast 80 Austellern und rund 1.300 Besuchern konnte Herweck am Firmensitz im saarländischen St. Ingbert wieder eine erfolgreich Hausmesse vermelden. Trotzdem denkt Jörg Herweck über die Zukunft des Formats nach. "Es kann schon sein, dass sich das Konzept irgendwann einmal totläuft", befürchtet er. Ein Patentrezept hat er aber noch nicht in der Tasche und es scheint eher unwahrscheinlich, dass der Distributor im kommenden Jahr zum 40-jährigen Firmenjubiläum auf die Schau verzichtet.

Schamlose Hersteller

Auf die Preisentwicklung insbesondere bei knappen Produkten angesprochen, übt Herweck deutliche Kritik: "Manche Hersteller haben jede Scham verloren. Heute wird genommen, was irgendwie geht", kritisiert er und vergleicht dies mit Hotelpreisen, die zu Messen oder anderen Events gleich dreimal höher sind als üblich. Früher habe es da mehr Maßhalten gegeben.

Im Channel-Vertriebsmodell sieht Herweck die Rolle nicht in erster Linie als weitere Vertriebsstufe, die nur ihren Teil der Marge haben will, sondern als Dienstleister. "Jeder würde sonst direkt verkaufen", meint er. Die Daseinsberechtigung sei die Dienstleistung: "Wir machen das Geschäft besser, effizienter und günstiger und nicht teurer", bekräftigt Herweck. So sieht er eine der Hauptaufgaben des Unternehmens darin, die Partner in die Lage zu versetzen, ihre Wertschöpfung zu erhöhen.

Neuanfang bei Cloud Telefonie

Dazu zählt auch das neue Cloud Competence Center des Distributors. Bereits vor zwei Jahren hatte man versucht eine eigene Cloud-Telefonie-Lösung anzubieten (ChannelPartner berichtete). Dies scheiterte aber an unterschiedlichen Auffassungen mit dem damaligen Kooperationspartner. Nun wagt man mit den Neuanfang. "Wir sind begeistert von dem positiven Feedback zu unserer neuen SIP-Trunk-Marke Callamar und unserer Cloudtelefonie-Lösung Xelion", freut sich der Leiter des Comptence Centers, Norbert Thewes.

Viel verspricht sich der Grossist auch von der Zusammenarbeit mit Mitel. Nach der Übernahme von Unify konnte Herweck sich bereits als "Rookie oft he Year" auszeichnen. Zudem präsentierte sich der TK-Distributor an den eigenen Messeständen mit Themen und Beratungsangeboten zum neuen DaaS-Angebot sowie zum Online-Marketing, Social Media und dem White Label Shop.

Eindrücke von der Hausmesse in St. Ingbert und der abendlichen Party im Saarbrücker E-Werk findet Ihr in unserer Bildergalerie.

