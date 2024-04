Aus persönlichen, familiären Gründen verlässt Matthias Jablonski das IT-Systemhaus-Netzwerk kiwiko. Er hat die Kooperation der IT-Dienstleister für mittelständische Kunden 2016 gegründet und auf 47 Mitglieder ausgebaut. Diese fast 50 Unternehmen beschäftigen insgesamt 2.120 Mitarbeiter und sind für einen Gesamtumsatz in Höhe von fast 400 Millionen Euro verantwortlich.

Seine berufliche Laufbahn begann Jablonsky 1993 bei dem Distributor Actebis. Nach der Fusion zu Actebis Peacock 2004 übernahm er dort die Leitung des Bereichs "Produktmarketing und Retail." Auch nach der Verschmelzung mit Also 2011 blieb Jablonski dort und leitete in dem Konzern unter anderem das Marketing für Hewlett-Packard-Produkte, bevor er 2012 zum Vice President Keyaccount Solution Sales befördert wurde. 2014 wechselte der Manager zum Distributor Action IT, dort verantwortete er das Business Development.

Sein bisheriger Vorstandskollege Jan Bindig blickt mit Dankbarkeit das bisher von Jablonski Erreichte zurück: "Matthias war das Gesicht der Genossenschaft, und zwar seit dem ersten Tag der Gründung. Mit seiner jahrzehntelangen Expertise und Channel-Erfahrung konnte ich mich aber auch jeder unserer Partner blind auf die Vermittlung und Unterstützung auch bei herausfordernden Projekten verlassen. Matthias stand und steht immer voll hinter unserem Netzwerk und versteht es, Dinge auf dem kurzen Dienstweg zu regeln."

Jablonski wird kiwiko auch in Zukunft beraten und unterstreicht seine Verbundenheit mit und sein Vertrauen in das Potenzial des Netzwerks: "31 Jahre im IT-Channel waren eine außergewöhnliche Reise voller Motivation und Freude. Die vielen wertvollen Begegnungen, die zu tiefen Freundschaften geworden sind, bleiben unvergessen. Ich freue mich darauf, diese Kontakte weiterhin zu pflegen und bin gespannt, in welcher Form ich der IT-Branche verbunden bleibe."

Mit dem Weggang bei kiwiko tritt in der Systemhauskooperation auch ein Strategiewechsel in Kraft. Bereits im November 2023 trat Sandra Balz in den Vorstand ein. Sie bildet nun die neue Doppelspitze mit Jan Bindig, der bereits seit vier Jahren Mitglied dieses Gremiums ist.

Die Zahl der kiwiko-Mitgleider soll kurzfristig auf 100 erhöht werden. Man will diese Kooperation von mittelständisch geprägten Systemhäusern gegenüber Wettbewerbern wie Bechtle, Cancom, Computacenter & Co. gut aufstellen.

Im Zuge der Strategieanpassung wurde der Sitz der Genossenschaft aus dem westfälischen Welver in das Berliner Regierungsviertel verlegt. Mit der Nähe zu Bundesbehörden und Verbänden verspricht sich das IT-Expertennetzwerk mehr Dynamik und kürzere Wege bei der Zusammenarbeit mit der öffentlichen Hand.

Ferner möchte sich kiwiko noch stärker als bisher dem Thema IT-Security widmen. Man wolle die Mitglieder zu "avantgardistischen Lösungsanbietern und strategischen Beratern" tranformieren. "Wir wollen eine führende Rolle in der Schaffung einer sicheren, innovativen und adaptiven IT-Zukunft einnehmen", sagt Jan Bindig.

Mit der Ernennung von Sandra Balz zur neuen Vorständin soll ein neues Kapitel in der kiwiko-Geschichte geschrieben werden. Die neue Vorständi bringt umfangreiche Erfahrung und weitreichendes Netzwerk aus ihrer bisherigen über 20-jährigen beruflichen Laufbahn mit. Von 2002 bis 2020 war sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin/Referentin im Deutschen Bundestag beschäftigt. In dieser Zeit hat sie Reden, Pressemitteilungen und Namensbeiträge verfasst. Mit diesem politischen Hintergrund ist Balz nach Ansicht des Kiwiko-Aufsichtsrats geradezu dazu prädestiniert, um von Berlin aus kiwiko bei den Verbänden und Wirtschaftsgremien bekannt zu machen.

"Aus ihrer Zeit als Leiterin der bundesweiten Transferstelle IT-Sicherheit im Mittelstand bringt Sandra wertvolle Expertise, um wirtschaftliche und sicherheitstechnische Anforderungen in der IT-Branche zu navigieren", ergänzt ihr Vorstandskollege Bindig.

Sandra Balz meint: "Die IT-Branche ist von dynamischen Veränderungen geprägt, die uns zwingen, uns ständig anzupassen und aktiv zu gestalten. Es erfüllt mich mit Stolz, Teil eines Teams zu sein, das diese Herausforderungen annimmt."



