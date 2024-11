Im Juni 2023 ist die Königstein Beratungsgesellschaft für EDV-Dienstleistungen Mitglied der niederländischen Circle8 Group geworden. Nun benennt sich das Unternehmen komplett in Circle8 Deutschland um.

Mit dem einheitlichen Marktauftritt gewinnt der niederländische IT-Dienstleister mehr Schlagkraft im Bundesgebiet. Circle8 Deutschland agiert dabei aber nicht nur als reiner Vermittler von IT-Fachkräften, sondern auch als ein Dienstleister, der Kunden bei IT-Projekten tatkräftig unterstützt, indem er für diese IT-Projekte ganze Teams an IT-Experten abstellt. Damit spricht Circle8 Deutschland mehrere Zielgruppen an: firmeninterne IT-Abteilungen, unabhängig agierende Systemintegratoren und Personaldienstleister.

"Die rasante Geschwindigkeit der Digitalisierung und der Fachkräftemangel stellen IT-Dienstleister vor große Herausforderungen", meint Holger Königstein, CEO von Circle8 Deutschland: "Als Teil eines starken internationalen Unternehmens-Netzwerks sind wir für diese Herausforderungen optimal gerüstet."

"in Zukunft können wir Kunden, Partnern und IT-Fachkräften noch mehr Perspektiven bieten als bisher", so Königstein weiter. Der Deutschland-Chef von Circle8 ist überzeugt, nun auch anspruchsvolle IT-Projekte in Angriff nehmen zu können, indem er die dafür benötigten Experten rekrutiert.

Die Circle8 Group beschäftigt 12.000 Mitarbeiter in 14 Ländern (Deutschland, Schweiz, Belgien, Niederlande, Skandinavien, Vereinigtes Königreich, Polen, Frankreich, Italien, Spanien und Portugal). 2023 hat der Personaldienstleiter einen Umsatz von 980 Millionen Euro erwirtschaftet.



