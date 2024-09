Microsoft ist momentan an der Börse 3,2 Billionen US-Dollar schwer. Nur Apple ist mit rund 3,3 Billionen Dollar noch wertvoller. Nun will das zweitwertvollste Unternehmen der Welt 60 Milliarden US-Dollar (knapp 54 Milliarden Euro) in die Hand nehmen, um eigene Papiere zu erwerben. Der Aktienrückkauf habe kein Enddatum und könne jederzeit beendet werden.

Zudem will Microsoft seinen Anteilseignern mit 83 Cent je Aktie eine um zehn Prozent höhere Quartalsdividende ausschütten. Bislang gab es pro Schein 75 Cent. Bei rund 7,43 Milliarden Aktien derzeit werden über die Quartalsdividende also etwas mehr als sechs Milliarden Dollar ausgeschüttet. (dpa/rs/pma)