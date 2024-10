Der britische Sicherheitsspezialist Sophos verspricht mit der neuen XGS-Serie doppelte Leistung bei halbem Energieverbrauch gegenüber dem Vorgänger. Die Firewall-Software nutzt zusätzlich Threat Intelligence Feeds von Drittanbietern für einen erweiterten Schutz vor Cyberattacken. Die XGS sind mit mehreren Hochgeschwindigkeitsoptionen erhältlich, wobei vier Modelle extraleise sind, da sie ohne Lüfter auskommen.

Verbesserter Schutz vor Cyberattacken

Die aktualisierte Sophos Firewall-Software ist zum Schutz vor Cyberangriffen verbessert worden. Mit der Möglichkeit, Threat Intelligence Feeds von Drittanbietern zu integrieren, werde die Firewall-Sicherheit für Unternehmen mit spezifischen regionalen oder vertikalen Anforderungen mit zusätzlichen Informationen und Anpassungsmöglichkeiten verstärkt. Zudem zeichnet sie sich durch eine verbesserte Skalierbarkeit bei verteilten Netzwerkumgebungen aus.

Ein neuer Konfigurations-Backup-Assistent und die Port-Mapping-Unterstützung bieten mehr Flexibilität und ein einfaches Upgrade von früheren Hardware-Generationen auf die neuesten Sophos XGS Appliances. Die überarbeitete Benutzeroberfläche, Unterstützung für Let's Encrypt-Zertifikate sowie für Google Workspace-Authentifizierung und die erweiterte Netzwerkobjekttransparenz für ein vereinfachtes Firewall-Management versprechen eine leichtere Bedienung. Optimiert wurde auch die FastPath-Funktion, die nun einen bis zu dreifachen IPsec-VPN-Durchsatz im Vergleich zu früheren Modellen liefern soll.

Einfache Verwaltung externer Feeds

"Mit den neuen Sophos XGS Appliances und der Sophos Firewall Software bieten wir Unternehmen erstklassige Leistung und Schutz zu wettbewerbsfähigen Preisen", sagt Dan Cole, Senior Vice President, Network and Content Security bei Sophos. "Wir entwickeln und verbessern die Art und Weise, wie Firewall-Technologie im Mittelstand und in kleineren Unternehmen eingesetzt werden kann, um sich gegen hartnäckige, moderne Cyberattacken zu schützen. Dazu gehört, dass unsere Firewall-Software jetzt zusätzlich zu den Bedrohungsdaten von Sophos auch Threat Intelligence Feeds von Drittanbietern nutzen kann, um in Echtzeit auf ein breiteres Spektrum verdächtiger Aktivitäten zu reagieren. Darüber hinaus bietet diese Funktionalität in der Verteidigung mehr Kontrolle über das Risikoprofil."

Die so gewonnenen zusätzlichen Daten ergänzen die Threat-Intelligence-Daten von Sophos X-Ops sowie die Telemetriedaten aus den SophosLabs, Sophos Managed Detection and Response (MDR) und Sophos Extended Detection and Response (XDR). In Verbindung mit Sophos Active Threat Response, einer Funktion, welche in die von Sophos Managed Endpoints und die Intelligence-Feeds integriert ist, leitet die Sophos Firewall-Software eine synchronisierte Reaktion ein, die potenzielle Angriffe automatisch abwehrt, erklärt der Hersteller weiter.

Preise und Verfügbarkeit

Die vorgestellten XGS Desktop-Firewall-Appliances und die Sophos Firewall-Software sind ausschließlich über Sophos-Partner und Managed Service Provider (MSPs) erhältlich. Dort erfahren Interessenten auch Preise, die Sophos nicht vorab nennt. Details zu den einzelnen Geräten finden sich unter diesem Link, mehr Informationen zur Firewall-Software gibt es hier.