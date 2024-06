Der Netzwerkhersteller Trendnet hat einen 2,5G-PoE++-Injektor vorgestellt, mit dem sich ein 2,5-Gigabit-Port zu einem ebenso schnellen, aber PoE++-fähigen Anschluss umwandeln lässt. Damit kann dann ein bis zu 100 Meter entferntes Gerät mit bis zu 90 Watt Strom über ein Cat5e-Kabel (oder besser) versorgt werden. Einen 10 GBit/s schnellen Injektor hatte das Unternehmen bereits im Herbst 2022 präsentiert.

Strom für die Netzwerkperipherie

Der neue 2,5G-Injektor mit der Bezeichnung TPE-219GI richtet sich nach Angaben des Herstellers vor allem an kleine und mittelständische Unternehmen (KMU), die in ihren vorhandenen, oft komplexen Umgebungen smarte Lösungen benötigten.

Versorgt werden können über den Injektor PoE-fähige Endgeräte wie Wireless Access Points (APs), IP-Kameras oder auch VoIP-Telefonsysteme. Sie können damit auch an Switches ohne PoE-Funktion angeschlossen und darüber mit Strom versorgt werden. Neben PoE++ mit bis zu 90 Watt Leistung unterstützt das Gerät die Standards PoE+ mit 30 Watt sowie PoE mit 15,4 Watt.

Das laut Anbieter robuste und lüfterlose Metallgehäuse lässt sich auch an einer Wand montieren. Die Einrichtung und Konfiguration per Plug & Play soll schnell erledigt sein. LEDs am Gerät zeigen die PoE-Konnektivität und den Leistungsstatus an. Dank Auto-Sensing erkennt der Injektor selbstständig, mit welchem Standard das entfernte Gerät mit Strom versorgt werden muss.

Der TPE-219GI ist nach Angaben des Herstellers ab sofort verfügbar. Der UVP beträgt 92,99 Euro. Nach Informationen der Handelsvergleichsplattform ITscope befindet er sich bei Secomp im Zulauf. Octo IT, Jacob Elektronik und Ingram Micro listen ihn als "nicht verfügbar".