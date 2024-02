In der Republik geht es närrisch zu. Am Donnerstag wurden landauf, landab Krawatten abgeschnitten und wer am kommenden Montag oder Dienstag versucht, Geschäftskontakte im Rheinland zu erreichen, wird nur Abwesenheitsnachrichten bekommen und allenfalls mit dem Anrufbeantworter sprechen können.

Allerdings ist der Dresscode für Männer im Channel ja schon deutlich legerer geworden. Vielleicht hat der eine oder andere ja am Donnerstag noch eine Krawatte getragen, um das angestaubte Stück nach weiblichen Scherenattacken endlich entsorgen zu können. Auch bei der traditionsbewussten Bechtle AG gibt es manche offizielle Pressefotos ohne Krawatte, wie wir am Beispiel Michael Guschlbauer sehen können. Dessen Vertrag wurde jetzt bis 2028 verlängert. Das ist nun die dritte und womöglich letzte Vertragsverlängerung für den Vorstand, wie mein Kollege Ronald Wiltscheck vermutet.

https://www.channelpartner.de/a/bechtle-verlaengert-vertrag-mit-guschlbauer,3617609

Ein Erfolgsrezept bei Bechtle ist sicher auch die Führungsriege, die mit Thomas Olemotz (Jahrgang 1962), Michael Guschlbauer (Jahrgang 1964), Antje Leminsky (Jahrgang 1971) und Konstatin Ebert (ebenfalls Jahrgang 1971) aus einem guten Mix mit zwei erfahrenen und zwei jüngeren Vorstandsmitgliedern zusammensetzt. Immerhin konnten die Schwaben im schwierigen Jahr 2023 den Umsatz um fast sieben Prozent steigern. Der Vorstandsvorsitzende Thomas Olemotz (mit Krawatte) berichtet von erfreulichem Geschäft mit öffentlichen Auftraggebern und Großkunden:

https://www.channelpartner.de/a/bechtle-setzt-wachstum-2023-fort,3617596

Erfreuliche Anzeichen für gutes Geschäft sieht auch HP-Deutschlandchef Adrian Müller. So hat er gute Vorzeichen für ein anziehendes PC-Geschäft ausgemacht. Die Branche kann es brauchen! Außerdem hat er in einer Presserunde zusammen mit Vertriebschef Hartmut Husemann und Nachhaltigkeitsvorzeigepartner CNW IT-Systeme, vertreten durch Geschäftsführer Dominik Märzluft, die Bedeutung des Nachhaltigkeitsprogramms Amplify Impact betont:

https://www.channelpartner.de/a/woher-hp-chef-adrian-mueller-seinen-optimismus-nimmt,3617598

Eher pessimistisch blickt Lancom- Gründer und Geschäftsführer Ralf Koenzen auf den deutschen Bildungssektor. "Wenn wir die Schulen mit den beschafften Geräten und der aufgebauten Infrastruktur alleine lassen, stehen wir in wenigen Jahren wieder vor IT-Ruinen", befürchtet Koenzen. Leider könnte genau das eintreten, wenn es keine dauerhafte Förderung gibt:

https://www.channelpartner.de/a/eine-einmalige-finanzspritze-reicht-nicht,3617593

Indes treibt Conrad Electronic den Wandel zur B2B-Souring-Plattform weiter voran. Nun hat der Konzern den Elektronikdistributor Electronic Direct übernommen. Zu den Hauptabnehmern des technologieorientierten Full-Service-Anbieters zählen Unternehmen in Industrie, Automotive, Medizintechnik, Luft- und Raumfahrt sowie Telekommunikation. Mit der Übernahme soll jetzt die Sonderbeschaffung auf ein neues Level gehoben werden, wie unser Autor Matthias Hell erfahren hat:

https://www.channelpartner.de/a/conrad-uebernimmt-elektronikdistributor-electronic-direct,3617612

Auch jenseits des närrischen Treibens trifft sich der Channel wieder und bei allen wertvollen inhaltlichen Beiträgen kommt auch der Spaß nicht zu kurz. Davon konnte sich mein Kollege Peter Marwan bei Eset-Partnerkonferenz in Berlin überzeugen:

https://www.channelpartner.de/a/eset-will-trotz-hoehenflug-auf-dem-boden-bleiben,3617620

Ich hatte das Vergnügen, bei der Partnerkonferenz der Samsung-Mobile-Sparte dabei zu sein. Über den inhaltlichen Part werde ich dann kommende Woche berichten. Als kleinen Vorgeschmack gibt es hier die Fotos der festlichen Abendveranstaltung mit jeder Menge Sportprominenz, darunter Jasmin Haasbach, VP bei der E-Sports-Liga ESL, Marcel Föhr, ehemaliger Weltklasseläufer und mittlerweile Sportjournalist bei der ARD, Olympiasieger im Gewichtheben, Matthias Steiner, und Gordon Herbert, der als Trainer die deutsche Basketball-Nationalmannschaft zum Weltmeistertitel führte:

https://www.channelpartner.de/a/samsung-trifft-sport,3617586

Bem Thema Veranstaltungen möchte ich gleich noch die Gelegenheit nutzen, um auf zwei anstehende ChannelPartner-Events hinzuweisen. Noch können sich Skifahrer und Snowboarder für unseren Channel-Ski-Event "ChannelPartner Race" vom 15. bis 17. März 2024 im Pitztal anmelden. Und am 17. und 18. April findet in München unsere Konferenz für IT-Dienstleister, Cloud Natives, MSPs und CSPs, c.m.c- Channel meets Cloud, statt. Wer schnell ist, kann sich jetzt ein Blindbird-Ticket für 99 anstatt 149 Euro sichern! Alle Informationen zu unseren Events inklusive Anmeldemöglichkeiten findet Ihr hier:

https://events.channelpartner.de/

Damit möchte ich mit der Rückkehrerin der Woche diesen Rückblick schließen: Noch heute gehen Handwerksgesellen auf die Walz, um ihren Erfahrungsschatz zu erweitern. Ähnlich hat es Miriam Murphy gemacht: Nach zwei Jahren beim Netzwerkspezialisten NTT kehrt sie nun zu TD Synnex zurück, um dort das Europageschäft zu leiten:

https://www.channelpartner.de/a/miriam-murphy-wird-ceo-bei-td-synnex-europa,3617603?

Neben dem neuen Posten für Miriam Murphy war zum Jahresanfang bei den Personalentscheidungen in der ITK-Branche viel in Bewegung. Unser Redakteur Peter Marwan hat dies nochmals übersichtlich zusammengefasst:

https://www.channelpartner.de/a/channel-personalmeldungen-aus-dem-januar-2024,3617595

Das ChannelPartner-Team wünscht Euch nun vor allem jenseits des Jobs eine närrische Zeit!