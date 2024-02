Keine Personalbremse und kein Investitionsstau im deutschen IT-Channel im Januar: ChannelPartner verzeichnete so viele Neuzugänge, Umbesetzungen und Beförderungen wie schon lange nicht mehr. Deshalb wurde der Rückblick auf den "personalintensiven" Januar auch zweigeteilt - in Meldungen von Systemhäusern und IT-Dienstleistern und in die folgenden Personalmeldungen von Distributoren, Herstellern und Spezialisten.

Personalmeldungen aus der Distribution

Gerd Holl wird neuer Geschäftsführer beim AV-Distributor Kern & Stelly. Firmengründer Andreas Stelly begleitet ihn noch bis Mitte des Jahres bei der Übernahme der neuen Aufgabe. Holl ist kein Unbekannter in der Branche. Er arbeitete viele Jahre für den Technologiekonzern Toshiba und war dabei einer der ersten Geschäftspartner von Kern & Stelly im Bereich Projektoren. Weitere Stationen waren bei Electrolux Deutschland und Sage Appliances.

Lutz Kern und Andreas Stelly ziehen sich zurück

Diana Gerner wurde bei Kindermann zum Jahreswechsel zur Geschäftsführerin berufen. Gemeinsam mit ihrem Geschäftsführerkollegen Timo Meißner soll sie die Zukunft des Herstellers und Distributors in der ProAV-Branche gestalten. Dabei wird sie für die Bereiche Finanzen, HR und Verwaltung verantwortlich sein. Meißner verantwortet die Bereiche Vertrieb, Marketing, Logistik, Produktion und Entwicklung.

Gerner begann ihre Laufbahn bereits nach Abschluss ihres Studiums der Wirtschaftswissenschaften im September 2009 bei dem Eibelstädter Unternehmen. Seitdem durchlief sie verschiedene Stationen - von der Assistenz der Geschäftsführer, über das Finanzwesen bis hin zum Mitglied der Geschäftsleitung, verantwortlich für HR und Finanzen mit Prokura.

Diana Gerner wird Kindermann-Geschäftsführerin

In der Führungsriege des Value Added Distributors Pax8 gab es einige Neubesetzungen: Robert Belgrave wurde Chief Operating Officer (COO) und Elizabeth McIlhany Chief Product Officer (CPO). Auch in der EMEA-Region besetzte Pax8 einige Führungspositionen neu. Andrew King wurde zum EMEA Senior Director des neugeschaffenen ISV Sales Strategy-Teams berufen. Zum neuen EMEA-Director of Strategy wurde Alvaro Robles ernannt.

Pax8 mit neuem Führungsteam

Personalmeldungen von Anbietern und Herstellern

Rupert Lehner, bisher Vorsitzender der Geschäftsführung und Leiter des globalen Plattformgeschäfts bei Fujitsu, wird das Unternehmen Ende März 2024 verlassen. Als Nachfolger trat Christian Leutner, bisher Leiter des europäischen Plattformgeschäfts, zum Jahresbeginn 2024 der Geschäftsführung von Fujitsu Technology Solutions bei. Außerdem wird Vivek Mahajan, CTO, CPO and Co-Head Global System Platform Unit bei Fujitsu Ltd., den Vorsitz der deutschen FTS-Geschäftsführung von Rupert Lehner übernehmen.

Rupert Lehner verlässt Fujitsu

Nachdem Michael Rabbe bereits seit Mai 2023 als Country Manager die Geschicke von Epson in der DACH-Region verantwortet, vollzieht das Unternehmen nun den finalen Schritt und hat ihn zum Jahresbeginn 2024 zum Geschäftsführer berufen. Henning Ohlsson verabschiedet sich nach mehr als 20 Jahren Geschäftsführertätigkeit bei Epson in den Ruhestand.

Neuer Geschäftsführer bei Epson

Pure Storage hat Elke Steinegger zum Regional Vice President Germany and Austria ernannt. Steinegger kommt von Commvault. Dort war sie seit April 2020. Davor war sie über fünf Jahre bei als VP EMEA bei Dell.

Elke Steinegger startet bei Pure Storage

Sharp NEC Display Solutions Europe hat Christof Böhm zum Nachfolger von Bernd Eberhardt ernannt, der nach 30 Jahren bei Sharp und NEC von seinem Amt zurücktreten wird. Auch Böhm ist schon seit über 30 Jahren bei Sharp/NEC.

Christof Böhm steigt bei Sharp NEC auf

AfB hat als sich als gemeinnütziger Refurbisher einen Namen gemacht. Nun übernimmt Daniel Büchle den Posten des CEO von Unternehmensgründer Paul Cvilak. Im neu formierten Führungstrio werden die Aufgaben neu verteilt. Büchle, der bereits seit 2009 Mitglied der Geschäftsführung der AfB gGmbH ist, wird ab sofort CEO in Deutschland. Gleichzeitig steigt der bisherige Global Sales Manager Mike Reif in die Geschäftsführung auf. Dritte im Bunde ist Yvonne Cvilak, die seit 2012 den Bereich Human Resources verantwortet und 2022 zu den Top 100 Women in Social Enterprise gekürt wurde. Firmengründer Paul Cvilak zieht sich aus der Geschäftsführung in Deutschland zurück, bleibt der Unternehmensgruppe aber als Geschäftsführer einiger AfB-Ländergesellschaften eng verbunden.

Refurbisher AfB mit neuem CEO

Kommunikations-Spezialist C4B Com For Business hat einen neuen Vorstand bekommen. Seit dem Jahreswechsel 2024 ist Oliver Ciupke für die Geschäfte des UC-Herstellers verantwortlich. Er übernimmt das Amt von Stephan Krä, dessen Vertrag Ende 2023 auslief.

Oliver Ciupke ist neuer Vorstand bei C4B

Sophos hat Gisbert Wienke zum Manager Channel Sales befördert. Gleichzeitig wurde das Midmarket-Tem in der Region um sechs Personen verstärkt.

Sophos stockt Vertriebsteam auf

Kaspersky hat mit Sören Kohls die seit Sommer 2023 freie Stelle des Head of Channel Germany neu besetzt. Damals beförderte das Unternehmen Waldemar Bergstreiser, der die Position bis dahin inne hatte, zum General Manager Central Europe. Kohls ist bereits seit 2014 im Kaspersky-Channel tätig. Als Channel-Chef bei Kaspersky in Deutschland will Kohls seinen Fokus zusammen mit den Partnern auf Projekte im Bereich EDR (Endpoint Detection and Response) und Managed Detection and Response (MDR) legen.

Sören Kohls leitet Channel bei Kaspersky

Eset wächst im Geschäft mit Großkunden und stellt sein Enterprise-Team neu auf, um diese Entwicklung fortzuführen. Neu hinzugekommen sind Daniel de Graaf-Dorn als "Manager of Enterprise Sales" und Steffen Schmidt als des "Manager of Presales". Beide sind schon länger bei Eset.

Eset erweitert Enterprise-Team

Christian Zinke, der bisher die Unternehmensentwicklung des Softwareherstellers leitete, ist bei Estos jetzt Vice President Marketing. Hille Vogel, Vice President Sales, und Melanie Bender, Vice President Marketing, verlassen das Unternehmen. Die Leitung des Vertriebs übernimmt interimsmäßig Oliver Heim.

Estos besetzt Vertrieb und Marketing neu

Kodak Alaris hat Carsten Knoll (früher Dyanix) als Key Account Manager Vertical & Strategic Business geholt. Zu seinem Aufgabengebiet zählt unter anderem die Betreuung sowie Projektbegleitung von DMS/ECM-Integratoren und -Herstellern sowie deren Handelspartner.

Carsten Knoll bei Kodak Alaris

Aparavi, Schweizer Anbieter von Data-Intelligence- und Automations-Plattformen, will mit Ralph-Peter Rembor den Vertrieb bei Finanzdienstleistern, Industrie und Behörden vorantreiben.

Ralph-Peter Rembor verstärkt Aparavi

Trauer um Stefan Tiefenthal und Heiko Lühr

Stefan Tiefenthal ist Mitte Januar 2024 nach schwerer Krankheit verstorben. Er hinterlässt eine große Lücke im Channel, den er 30 Jahre lang mit geprägt hat - nicht nur bei Acer, sondern auch bei TPV, LG, Fujitsu, NEC und Toshiba. Eine schöne Erinnerung an Stefan hat Andreas Raum hier bei LinkedIn geschrieben.

Bereits an Neujahr 2024 ist Heiko Lühr mit 53 Jahren unerwartet verstorben. Lühr startete seine Karriere 1995 bei Mannesmann Mobilfunk und wechselte im Jahr 2000 zu Fujitsu - und prägte dort 23 Jahre lang Beziehungen zu dessen Distributoren. 2007 wurde er - übrigens neben Stefan Tiefenthal - unter Matthias Schindler, der damals die Verantwortung für den Fujitsu-Channel übernahm, Teil des Dreier-Teams, das sich um die Geschäftsbereiche Channel-Sales, Channel-Development (Darius Kranzkowski) und Channel-Distribution kümmerte.