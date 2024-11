Das Traditionsgeschäft "EP:Radio Ring" präsentiert sich neu: Die Inhaber Michael Müllejans, Berthold Dünheuft und Ralf Ploum haben ihr Geschäft nicht nur optisch verändert, sondern sind strategisch neue Wege gegangen. Nach sorgfältiger Prüfung haben sie den Handelspartner gewechselt und sich vom bisherigen Verbundkonzept media@home verabschiedet, um in die ElectronicPartner-Gruppe einzusteigen. "Schon seit Jahresbeginn gehören wir offiziell zur ElectronicPartner-Familie. Mit der Umgestaltung unseres Geschäftes ist das jetzt auch für alle sichtbar", erklärt Michael Müllejans.

Die Entscheidung, media@home - ein Fachkonzept der Euronics - zu verlassen und die Verbundgruppe zu wechseln, war von dem Unternehmer wohl überlegt: "Nach intensiven Gesprächen und klaren Abwägungen sind wir überzeugt, dass uns ElectronicPartner gerade in diesen herausfordernden Zeiten optimal unterstützen kann. Für uns ist das ein entscheidender Schritt, um unser hohes Niveau bei Service und Produktqualität weiter zu gewährleisten", erläutert der Fachmann. In einer so dynamischen Branche wie der Elektronikwelt, sei es wichtig, das Angebot flexibel an die sich wandelnden Kundenbedürfnisse anzupassen. "Nur so bleiben wir wettbewerbsfähig", ist Michael Müllejans überzeugt. Mit der Marke EP: profitierten er und seine Geschäftspartner von idealen Einkaufskonditionen und erhielten umfassende Unterstützungen, zum Beispiel in den Bereichen Marketing und Vertrieb.

79 Jahre Handelstradition

Seit seiner Gründung 1945 hat sich EP:Radio Ring, ursprünglich "Decker und Heede", in Aachen als kompetenter Fachbetrieb etabliert und ist über die Stadtgrenzen hinaus bekannt. Die Schwerpunkte lagen in den Anfangsjahren auf Reparatur und Installation von Radio- und TV-Geräten, später kam der Verkauf von Elektrogroß- und Elektrokleingeräten hinzu.

Bevor die drei heutigen Inhaber das Fachgeschäft 2003 übernahmen, waren sie selbst langjährige Mitarbeiter. "Wir kennen den Laden besser als unsere eigene Westentasche", erzählt Michael Müllejans. Angesichts wachsender Herausforderungen, wie Onlinehandel, Kaufzurückhaltung und steigender Kundenerwartungen jedoch suchen immer mehr inhabergeführte Geschäfte den Rückhalt in etablierten Netzwerken, um nachhaltig und innovativ am Markt bestehen zu können. "Wir haben uns während der gesamten Umstellung sehr gut aufgehoben gefühlt und wurden engmaschig durch EP:Regionalleiter Armin Hellen betreut. Wir sind uns sicher: Mit dem 'Doppelpunkt', sind wir nun ideal aufgestellt und für die Zukunft gewappnet", fasst Michael Müllejans zusammen.