Erst vor wenigen Monaten hat der Bielefelder ITK-Hersteller Agfeo die Cloud-Telefonanlage HyperFonie für kleine und mittelständische Kunden auf den Markt gebracht, nun folgt mit der ES 22 X IT eine On-Premise-Telefonanlage, die den Kunden "maximale Flexibilität" bieten soll.

Bis zu 300 unterstützte SIP-Provider

Dazu hat Agfeo die ES 22 X IT mit zwei analogen Schnittstellen ausgestattet, um klassische Hardware wie Faxgeräte oder auch Türsprechstellen direkt und ohne zusätzliche ATA-Adapter integrieren zu können. Zusätzlich unterstützt Agfeo etwa 300 SIP-Provider, die per Template konfiguriert werden können. Bis zu 32 externe SIP-Konten lassen sich gleichzeitig einbinden.

Im Grundausbau ist die Anlage auf maximal zehn Nutzer und sechs IP-Kanäle ausgelegt. Über optionale Lizenzen, die für je fünf Nutzer oder 6 IP-Kanäle erworben werden können, lässt sie sich in der Spitze auf bis zu 80 Anwender und maximal 120 Geräte beziehungsweise 60 IP-Kanäle erweitern. Dazu kommen standardmäßig vier Voice-Boxen, die auf bis zu 80 erweitert werden können.

Zu den weiteren Fähigkeiten der Anlage gehören die Agfeo-Dashboard-Unterstützung, für die aber eine separate Lizenz erforderlich ist, mehrere Smart-Home-Server-Funktionen, Voice-to-Mail, ein integrierter Update-Server für vorhandene IP-Systemtelefone sowie definierbare Wählregeln.

Das eine Höheneinheit (HE) hohe Gehäuse misst 19 Zoll in der Breite und 141 Millimeter in der Tiefe. Es ist mit zwei LAN-Ports sowie zwei analogen Schnittstellen ausgestattet. Die Stromversorgung kann über Power-over-Ethernet (PoE 802.3af, Klasse 0) erfolgen.

Als Bezugsquelle für die Agfeo ES 22 X IT listet die Handelsvergleichsplattform ITscope unter anderem Komsa, Michael Telecom, api, ENO Telecom, Also und Herweck auf.