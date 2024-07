In Deutschland war der britische Distributor Westcoast bislang vor allem durch seine Beteiligung an Komsa bekannt. Im weltweiten Distributions-Ranking war er zuletzt gemessen am Umsatz die Nummer 13 - zwischen Exclusive Networks (Nummer 12) und Westcon (Nummer 14). Mit dem geplanten Einstieg von Also bei Westcoast angelt sich Also daher einen starken Marktteilnehmer.

Klappt die Übernahme der Westcoast-Aktivitäten in UK, Irland und Frankreich durch Also, wäre der Distributor die Nummer eins in Großbritannien. Weltweit würde er auf Rang fünf vorrücken - hinter TD Synnex, Ingram Micro, Arrow Electronics and Digital China. Darauf hat Canalys-Analyst Alastair Edwards hingewiesen.

Laut Edwards umfasst der Deal nahezu alle Westcoast-Aktivitäten. Im Wesentlichen bleibt nur Komsa außen vor. Der zu verkaufende Teil des Westcoast-Geschäfts trug laut Edwards zuletzt 87 Prozent zum Gesamtumsatz der Gruppe von 4,2 Milliarden Britischen Pfund bei.

Deutschland nicht mehr das stärkste Also-Land

Damit wäre Also dann nicht nur der umsatzstärkste Distributor im Vereinigten Königreich, sondern wäre UK auch die umsatzstärkste Länderorganisation in der Also-Gruppe. Auf sie entfiele laut Edwards etwa 30 Prozent des Umsatzes. Das wäre mehr als im bisher stärksten Also-Land Deutschland - und auch deutlich mehr als in Polen, den Niederlanden und der Schweiz

Mit einem von Edwards errechneten, gemeinsamen Umsatz von rund 16,6 Milliarden Dollar rückt Also mit dem Westcoast-Kauf zudem im weltweiten Distributionsranking von Canalys auf Platz 5 vor. Es überholt damit die in Asien, Australien und Neuseeland tätige Synnex Group.

Vor Also liegen dann in Europa nur noch TD Synnex, Ingram Micro und Arrow Electronics. Weltweit ist zudem noch Chinas größter Distributor Digital China ein klein wenig umsatzstärker.

Bessere Position bei Key-Herstellern

Nicht ganz unwichtiog ist aus Sicht von Canalys auch, dass Also mit der Transaktion die Beziehungen zu einigen Schlüssel-Herstellern wesentlich stärkt - darunter Apple, Dell, HP, HPE und Lenovo. Diesen Aspekt betonte auch Channel-Experte Steve Brazier schon im Gespräch mit ChannelPartner.

Druck auf kleinere Mitbewerber erhöht sich

Nicht zuletzt übe Also mit dem Schritt auch Druck auf kleinere Mitbewerber aus. Das könnte zu einer neuen Runde an Übernahmen durch diese führen. Ausdrücklich nennt Canalys hier die italienische Esprinet (die auch in Spanien, Poprtugal und UK tätig ist) sowie den auf Benelux fokussierten Distributor Copaco.

