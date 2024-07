Armin Recha hat als Country Manager DACH bei Netskope angefangen. Er übernimmt damit einen Teil der Aufgaben von Thorsten Eckert, dem ehemaligen Regional Vice President Sales Central bei Netskope, der Anfang des Jahres zu Claroty gewechselt hat.

Bei LinkedIn schreibt Recha: "Als weltweit führender Anbieter auf dem SASE-Markt hilft Netskope Unternehmen dabei, Zero-Trust-Prinzipien und KI/ML-Innovationen zu nutzen, um Daten zu schützen und sich gegen Cyberbedrohungen zu verteidigen. Die Netskope One-Plattform bietet sicheren Fernzugriff auf Web-, SaaS-, Cloud- und private Anwendungen sowie Endpoint DLP und Endpoint SD-WAN." Damit sei sie "die einzige konvergente Sicherheits- und Netzwerklösung, die all diese Funktionen auf einer Plattform, einer Engine, einem Netzwerk, einem Client und einem Gateway bietet - absolut einzigartig auf dem Markt."

Damit hat Netskope, das - immer den aktuellen, von Analysten ausgerufenen Security-Trends hinterherhechelnd - vom CASB-Anbieter über den Cloud-Security-Spezialisten schon in mehrere Rollen geschlüpft war - nun offenbar seine Bestimmung und Nische gefunden. Das sieht auch Boll Engineering so: Der VAD hat die SASE-Lösung von Netskope Ende 2023 ins Portfolio aufgenommen und damit sein bisher sehr selektives Portfolio in Deutschland erweitert.

Für den neuen Job hat Recha die Stelle als General Manager DACH bei Acronis aufgegeben. Frühere Stationen seiner Karriere im Cybersecurity-Vertrieb waren unter anderem die Stelle als Leiter des Enterprise Sales Teams bei Kaspersky und bei Ivanti. Vor seiner Zeit bei Acronis war Recha über fünf Jahre bei Igel Technology.

