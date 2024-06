AVM hat nach eigenen Angaben mit der Auslieferung seiner neuen Fritzbox-Modelle 7690 und 5690 Pro begonnen. Die mit rund zwölf Antennen ausgestattete 5690 Pro sollte eigentlich schon im vergangenen Herbst auf den Markt kommen. Der Router unterstützt sowohl Wi-Fi 6 als auch Wi-Fi 7 und erreicht in der Spitze laut Hersteller bis zu 18,5 GBit/s im WLAN.

Bekanntgabe der voraussichtlichen Preise

Die 7690 ist ebenfalls Wi-Fi-7-tauglich. Außerdem ist sie mit zwei 2,5-Gigabit-Ports ausgestattet. Dazu kommen zwei 1-Gigabit-Schnittstellen. Die Fritzbox 7690 ist ab dem 3. Juni offiziell verfügbar. Der UVP liegt laut AVM bei 329 Euro. Die Handelsvergleichsplattform ITscope listet bisher allerdings noch keine Lieferanten.

Noch im Laufe des Juni soll auch die 5690 Pro auf den Markt kommen. Hier liegt der UVP bei 359 Euro. Dieser Router lässt sich sowohl an Glasfaser- als auch an DSL-Anschlüssen einsetzen. Die 7690 ist dagegen ein reiner DSL-Router. Bislang ist die 5690 Pro noch nicht auf der Handelsvergleichsplattform ITscope gelistet.

Die 5690 Pro funkt im 2,4-GHz-Bereich Dank Wi-Fi 6 mit einer maximalen Geschwindigkeit von bis zu 1.200 MBit/s. Dazu kommen mit Wi-Fi 7 im 5-GHz-Bereich bis zu 5.670 MBit/s und im 6 GHz-Bereich bis zu 11,53 GBit/s. Die maximale Übertragungsrate per Supervectoring DSL liegt bei 300 MBit/s. In Glasfasernetzen ist der Router bis zu 2,5 GBit/s schnell.

Die 7690 erreicht laut AVM im 2,4-GHz-Bereich bis zu 1.440 MBit/s und im 5-GHz-Bereich bis zu 5.760 MBit/s. In beiden Segmenten nutzt sie Wi-Fi-7-Technik. Identisch mit dem Modell 5690 Pro ist die maximale Übertragungsrate von 300 MBit/s in DSL-Netzen und bis zu 2,5 GBit/s in verkabelten Netzen.