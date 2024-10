Das zu ElectronicPartner (EP) gehörende Technologie-Netzwerk comTeam feierte am 7. und 8. Oktober sein 40-jähriges Bestehen mit einer Partnerkonferenz im Phantasialand in Brühl. Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen der Rückblick auf vier Jahrzehnte Unternehmensgeschichte und erfolgreiches Netzwerken, sowie die Vorstellung neuer IT-Lösungen und Geschäftsmodelle. Auch die EP-Vorstände Karl Trautmann und Matthias Assmann ließen es sich nicht nehmen, persönlich zu gratulieren: "comTeams Stärke ist es, immer vor der Welle zu schwimmen", betonte Karl Trautmann.

Das sieht auch comTeam Geschäftsführer erzählt Sven Glatter so: "Eine der Stärken von comTeam ist das frühzeitige Erkennen von Herausforderungen, die - in einem Monat oder auch einem Jahr - unsere Branche betreffen. Wir erleben immer wieder, dass besonders kleinere Unternehmen in dem 'Haifischbecken Systemhaus' Schwierigkeiten haben, zum Beispiel im Bereich MSP & IT-Management", erklärte der comTeam-Chef. Gemeinsam mit Partnermanager Jörn Beckmann stellte er deshalb eine Antworten auf diese Herausforderung vor: den "comTeam MSP-Manager". Dieses Werkzeug richtet sich speziell an Unternehmen, die als Managed Service Provider (MSP) auftreten. "Der besondere Clou hierbei ist die integrierte Abrechnungsfunktion, die es ermöglicht, direkt aus dem Tool Rechnungen zu erstellen und abzuwickeln. Dies eröffnet insbesondere mittelständischen Unternehmen neue Möglichkeiten, effizient und profitabel zu arbeiten", ist er überzeugt.

Schulungen als Whitelabel-Lösung

Eine weitere Neuheit, die auf der Partnerkonferenz ausführlich präsentiert wurde, ist die "Campus White Label Plattform" - eine Lösung, die comTeam Partnern ermöglicht, ihren Kunden den comTeach Campus unter eigenem Namen und Branding anzubieten. Ihnen steht eine große Bandbreite der comTeam-Schulungen zur Verfügung und es können auch eigene Angebote integriert werden. Außerdem kümmern sich die Mitarbeitenden des Technologie-Netzwerks um die Abwicklung - ein Business Process as a Service. Dieses Konzept zielt darauf ab, Partner als Multiplikatoren zu gewinnen, die den Campus auf ihren Webseiten integrieren und eine eigene, personalisierte Weiterbildungsumgebung bieten. "Diese White-Label-Lösung schafft eine einzigartige Möglichkeit zur Differenzierung am Markt und bietet unseren Partnerunternehmen einen klaren Mehrwert", betont Luciana Kuhlemann, Leiterin Campus & Digitale Agentur. Sie ergänzt zudem: "Das Thema Weiterbildung wird oft unterschätzt, aber auch für IT-Systemhäuser ist es nicht nur wichtig, sondern kann auch ertragsfördernd sein!"

Abgerundet wurde die Jubiläums-Partnerkonferenz mit Ehrungen von besonders langjährigen comTeam Partnern sowie von der Bekanntgabe des neuen comTeam Beirats, der die strategische Ausrichtung und die zukünftige Entwicklung des Technologie-Netzwerks entscheidend mitgestalten wird. Der neue Beirat besteht aus den "alten Hasen" Markus Klaes (Klaes GmbH & Co. KG), Heiko Lendeckel (Lendeckel IT GmbH & Co. KG) und Verena Müller-Thiel (C&P Capeletti & Perl GmbH) sowie den Neuzugängen Christian Nolte (ELSNER Datensysteme GmbH) und Bernd Ramgeus (dassys GmbH).