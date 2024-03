2014 gründeten Erik Sterck und Oliver Batz die Erik Sterck GmbH als Zwei-Mann-Betrieb in Tiefenbronn, einem Ort am Rande des Nordschwarzwaldes mit 5.000 Einwohnern. Mittlerweile beschäftigt das Systemhaus eine mittlere zweistellige Anzahl an Mitarbeitern und zählt über 170 mittelständischen Unternehmen aus allen Branchen zu seinen Kunden. Der Hauptsitz der Erik Sterck GmbH befindet sich in Leonberg bei Stuttgart, Niederlassungen in Köln und München kamen im Laufe der Zeit dazu. Zu den wichtigsten Technologielieferanten des IT-Dienstleisters zählen HPE, NetApp, Nutanix, Rubrik Suse und Arctic Wolf. Außerdem "leistet" sich das Unternehmen seit 2018 ein eigenes DevOp-Team.

Von Anfang an hat sich die Erik Sterck GbmH den Zukunftsthemen Datacenter, Cloud und Cybersecurity - eine kluge Wahl, denn diese Technologien beherrschen auch nach zehn Jahren die IT-Branche. Insbesondere im Bereich Cybersecurity verspürt Firmengründer Erik Sterck einen stark wachsenden Bedarf der Kundschaft, sowohl bezüglich Aufklärung als auch hinsichtlich konkreter Lösungen: "Das Thema Cybersicherheit ist so alt wie die IT, allerdings hat die Problematik - auch durch die Corona-Pandemie und die geopolitischen Ereignisse der letzten Jahre - enorm an Brisanz gewonnen. Den Sicherheitsaspekt durchgängig bei allen Projekten in der IT mitzudenken, das war nicht immer selbstverständlich."

Stercks Co-Geschäftsführer Oliver Batz ergänzt: "In der Branche werden wir mittlerweile nur noch 'die Stercks' genannt. Das freut uns besonders, da es den höchsten Wert, den unser Unternehmen hat, unterstreicht: Unsere engagierten und kompetenten Mitarbeiter. Erst sie machen das Unternehmen zu dem, was es heute ist und ohne sie wäre unsere Entwicklung so nicht denkbar gewesen."

Zum zehnjährigen Unternehmensjubiläum gönnt sich die Erik Sterck GmbH einen neuen Marken- und Webauftritt: "Ein willkommener Anlass, unserer Marke ein neues Gesicht zu geben. Das neue Erscheinungsbild läutet zugleich die Phase ein, in der unser Unternehmen das Jugendstadium verlässt und wir neue strategische Weichen für die Weiterentwicklung unseres Geschäfts stellen," begründet Erik Sterck seine Marketingoffensive.

Das neue Firmenlogo des Systemhauses ist nun durch das sogenannte Möbiusband - ein einseitiges dreidimensionales Gebilde mit einer einzigen Kante.



