Stefan Müller, Vorstandsvorsitzender der Expert SE, hat zum 1. Januar 2025 das Amt des Präsidenten des Aufsichtsrats der Expert International GmbH übernommen. Damit löst er Ciaran O'Reilly, CEO von Expert Irland, ab, der sich nach 13 Jahren im Amt in den Ruhestand verabschiedet. Stefan Müller wurde am 20. Dezember einstimmig vom amtierenden Aufsichtsrat von Expert International in seiner neuen Position bestätigt.

Expert International ist die Dachorganisation für mehr als 4.000 Expert-Standorte in insgesamt 23 Ländern. Die jeweiligen Landesgesellschaften sind in der 1967 gegründeten Expert International GmbH zusammengeschlossen, die ihren Sitz in Zug (Schweiz) hat. Im Jahr 2023 erwirtschafteten alle Mitglieder der Expert International einen Gesamtumsatz von rund 16 Milliarden Euro.

Müller freut sich auf "neue, spannende Herausforderungen"

Stefan Müller engagiert sich bereits seit 2019 als Mitglied im Aufsichtsrat von Expert International und blickt seiner neuen Verantwortung positiv entgegen: "Ich bedanke mich herzlich bei der Geschäftsführung sowie dem Aufsichtsrat von Expert International für das mir entgegengebrachte Vertrauen. Ich bin stolz und freue mich darauf, meine Aufgaben als Präsident des Aufsichtsrats aufzunehmen und mich damit neuen, spannenden Herausforderungen zu stellen - stets mit dem Erfolg und der Zukunftsfähigkeit aller 23 angeschlossenen Expert-Kooperationen der Länder im Blick."

Für seinen Vorgänger findet Stefan Müller warme Worte: "Ciaran O'Reilly wünsche ich für seinen wohlverdienten Ruhestand alles Gute und bedanke mich für die vertrauensvolle Zusammenarbeit der letzten Jahre."