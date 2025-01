Holger Pöppe verstärkt ab dem 01.02.2025 den Vorstand der Expert SE sowie der Expert Wachstums- und Beteiligungs SE. Neben den bestehenden Vorständen Stefan Müller, Michael Grandin und Christoph Komor wird Holger Pöppe als Vorstand das Ressort Einkauf und Vertrieb verantworten. Als langjähriger Teil des Führungskreises der Expert-Zentrale, zuletzt als Geschäftsbereichsleiter Vertrieb, wird Herr Pöppe seine Expertise ab sofort in neuer Rolle für die Kooperation einbringen.

Friedrich Wilhelm Ruf, Aufsichtsratsvorsitzender der Expert SE, begrüßt die Ernennung von Holger Pöppe zum Vorstand: "Mit seiner vielseitigen Vertriebserfahrung auf Industrie- sowie auch Handelsseite verfügt Herr Pöppe über umfangreiches Know-how und die notwendigen Branchenkenntnisse. Ich wünsche Herrn Pöppe einen erfolgreichen Start in seiner neuen Rolle und das nötige Quäntchen Glück." Expert-Chef Stefan Müller ergänzt: "Wir freuen uns, Holger Pöppe im Vorstandsteam willkommen zu heißen. Mit der Ernennung von Herrn Pöppe wollen wir unser Kerngeschäft, den Handel mit Ware und damit die Ertragskraft der Expert, festigen".

Die neue Ressortverteilung

Holger Pöppe bedankte sich zunächst beim Aufsichtsrat für das entgegengebrachte Vertrauen: "In meiner neuen Rolle sehe ich eine großartige Chance, die Partnerschaften mit unseren Industrie- und Dienstleistungspartnern weiter zu stärken und gemeinsam innovative Konzepte für unsere Kunden voranzutreiben. Ich freue mich darauf, an der Seite meiner Vorstandskollegen zum Erfolg von Expert beizutragen", so der frischgebackene Einkaufs- und Vertriebschef der Verbundgruppe.

Mit der Berufung von Pöppe ist im Expert-Vorstand Stefan Müller als Vorstandsvorsitzender für die Ressorts Logistik, IT, Personal, Marketing und E-Commerce verantwortlich, Michael Grandin für die Bereiche Finanzen und Controlling, Gesellschafterentwicklung sowie Versicherung und Expert Technik und schließlich Christoph Komor für die Ressorts Regiebetriebe, Services und Dienstleistungen sowie Flächenmanagement.