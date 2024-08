Die "Powerstation für den Rucksack", so bezeichnet Jackery die kompakte Powerstation E240. Nun hat der Energiespezialist mit dem markanten orangen Design die E240 und die größere Schwester, die E1000 überarbeitet. Zudem wurde auch das Solarpanel SolarSaga 100W optimiert.

Die Neuauflage der E240, als E240 v2 bezeichnet, hat die Maße von 231 x 153 x 169 Millimetern bei 3,6 Kilogramm Gewicht und einer Kapazität von 256 Wh. Dabei stehen neben der 230-Volt-Steckdose, zwei USB-C-Ports inklusive einer 100 Watt in/out-Buchse, eine USB-A-Schnittstelle sowie ein 12-Volt-Stecker zur Verfügung. Selbst gelangt der Mini-Stromspeicher auf drei Wegen an neue Energie: per 12-Volt während der Autofahrt, via Jackerys mobiler Solarpanels oder per Steckdose. Dabei unterstützt die verbesserte ChargeShield 2.0 Technologie verschiedene Lademodi und sorgt im Schnelllademodus in nur einer Stunde und 20 Minuten wieder für eine Ladung von 80 Prozent.

Wer mehr Energie braucht, kann bei der E1000 v2 auf 1.070 Wh Kapazität und 1.500 Watt Leistung zugreifen. Wie auch bei der E240 v2 hat Jackery im Inneren LiFePO4-Akkus mit bis zu 4.000 Zyklen verbaut. Die E1000 v2 wiegt 11 Kilogramm bei einer Größe von 327 x 224 x 247 Millimetern.

Optimiertes Solarpanel

Die eingesetzte Ladelösung soll basierend auf dem Zustand, der Temperatur und Spannung der Batteriezelle für ein optimales Gleichgewicht zwischen Ladegeschwindigkeit und Batteriesicherheit sorgen, um die Gesamtlebensdauer zu verbessern. Wenn es aber einmal ganz schnell gehen muss, lädt die E1000 v2 den Akku im Notfallmodus per App-Klick in nur einer Stunde an der Steckdose vollständig auf, aber auch der batterieschonendere Schnelllademodus sorgt in nur einer Stunde und 40 Minuten für volle Power.

Das passende Zubehör zu den Powerstations sind die faltbaren Solarpanels, mit denen die Modelle autark und umweltfreundlich geladen werden. So mutieren die Powerstations zu Solargeneratoren. Hier haben die Jackery-Ingenieure das SolarSaga 100W optimiert. Das tragbare bifaziale Hochleistungspanel der nächsten Generation bietet eine verbesserte Stromerzeugung auch bei Teilverschattung und ist mit einem reduzierten Gewicht von 3,6 Kilogramm etwa zehn Prozent leichter als sein Vorgänger. Mit der neuen Direktladefunktion lassen sich am SolarSaga 100W mobile Endgeräte wie Smartphone oder iPad nun direkt am Panel ohne angeschlossene Powerstation via USB-C oder USB-A laden.

Als UVP für die E240 v2 gibt Jackery 299 Euro an. Die E1000 v2 kostet 999 Euro.

