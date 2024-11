Einmal Channel, immer (wieder) Channel, das gilt auch für den neuen Vertriebs- und Marketingchef des auf Spracherkennung spezialisierten Distributors EGS, Jan Schneider: "Ich freue mich, die Beweisführung des geflügelten Satzes, dass in der Branche niemand verloren geht, zu bestätigen und eine neue Herausforderung bei der EGS anzunehmen", bestätigt Schneider.

In seiner bisherigen Karriere hatte Schneider leitende Positionen in Produktmanagement, Vertrieb und Marketing bei renommierten Unternehmen wie Toshiba, Maxdata und zuletzt als Country Manager bei der Asus Computer GmbH inne, bevor er sich temporär einer anderen Branche widmete. Laut LinkedIn beschäftigte er sich in seiner Channel-Auszeit mit motorisierten Zweirädern.

KI ist essenzieller Bestandteil

Nun gibt es eine neue Aufgabe für den Channel-Rückkehrer: Beim Erkrather Value Added Distributor EGS leitet er nun Vertrieb und Marketing. "Gerade im Bereich der Spracherkennung gibt es spannende und nachhaltige Entwicklungen, die noch ganz am Anfang stehen. KI ist hier nicht nur ein Schlagwort, sondern essenzieller Bestandteil der zukünftigen Entwicklung von Technologien und Szenarien", beschreibt er die Innovationskraft der Branche. Sein Ziel ist es dabei, die die Position von EGS als hochspezialisierter VAD für Spracherkennungssoftware zu behaupten und gemeinsam mit den autorisierten Fachhandelspartnern auszubauen.

Andreas Platt, geschäftsführender Gesellschafter bei EGS, freut sich über die Verstärkung seines Teams: durch Jan Schneider:" Seine umfassende Erfahrung und tiefes Verständnis für die IT-Branche werden uns dabei helfen, unsere Position als führender Anbieter von Spracherkennungslösungen weiter zu stärken", ist sich Platt sicher.

