Bruckhaus ist bereits seit 26 Jahren bei Schneider Electric beschäftigt. Als HR-DACH-Chefin (Deutschland, Österreich, Schweiz) löst sie Daniel Rook ab, der als Aufsichtsratsvorsitzender bei der Schneider Electric Holding Germany verbleibt.

Nach verschiedenen Führungspositionen in den Bereichen Kommunikation und Marketing DACH wechselte Bruckhaus 2009 in die Personalabteilung von Schneider Electric. Dort war sie zuletzt als HR Director für die Energy Management-Sparte der DACH-Region zuständig. Außerdem ist Bruckhaus Mitglied im Aufsichtsrat der Schneider Electric Sachsenwerk GmbH in Regensburg.

Zentrale Anliegen ihrer Agenda bei Schneider Electric DACH sind:

Förderung generationsübergreifender Zusammenarbeit

Vereinbarkeit von Beruf und Familie durch flexible Arbeitsmodelle

Unterstützung weiblicher Führungskräfte

Diversifizierung der Belegschaft

Mit strategischer Personalplanung, Förderung von Chancengleichheit und Digitalisierung möchte Bruckhaus ferner Arbeitsbedingungen schaffen, um die Entwicklung von innovativen Nachhaltigkeitstechnologien fördern. Denn die Einhaltung der ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) steht ganz oben auf der Agenda der neuen Personalverantwortlichen. Dabei geht es um Diversität, Inklusion und geschlechtsübergreifende Lohngerechtigkeit.

Ihre neue Rolle bei Schneider Electric betrachtet Bruckhaus als eine große Herausforderung: "Dieser Aufgabe stelle ich mich voller Tatendrang und Motivation. Ich leite ein großartiges Team und habe alle Möglichkeiten, etwas zu bewegen. Mit unseren Themen Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Software sind wir als Arbeitgeber für hochqualifizierte und zukunftsorientierte Menschen äußerst attraktiv. Mein Ziel ist es, all diesen so unterschiedlichen Menschen dauerhaft ideale Arbeitsbedingungen zu bieten. Der bevorstehende Umzug unseres Deutschland-Hauptsitzes auf den EUREF Campus in Düsseldorf schafft hierfür bestmögliche Rahmenbedingungen."

Derzeit ist geplant, dass Schneider Electric im Laufe der zweiten Jahreshälfte 2024 auf das neue Campusgelände umzieht. Mit guter Verkehrs- und Bahnanbindung entsteht hier ein Areal, das nicht nur die aktuellen Vorgaben an Energieeffizienz und Klimaschutz erfüllt, sondern Unternehmen und Institutionen bereits beherbergt, die an Zukunftstechnologien arbeiten.

Für Schneider Electric bietet der neue Innovationscampus gute Möglichkeiten, um im engen, partnerschaftlichen Austausch mit Universitäten, wissenschaftlichen Einrichtungen und Start-Ups neue Ideen unter realen Bedingungen umzusetzen und zu erproben.



