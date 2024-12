Heni ist bereits seit anderthalb Jahren bei Dropbox im Bereich Vertrieb und Partnerentwicklung beschäftigt. Davor war er bei diversen Softwarehäusern im Sales tätig und daneben auch noch als semiprofessioneller Volleyballspieler aktiv. Er hat auch in die Immobilienbranche hineingeschnuppert - ein Jahr in Dubai. Bei der Schweizer Armee hat er als Pionier gedient.

Nun übernimmt Heni eine Schlüsselposition bei Dropbox, nämlich die Stelle des Distribution Sales Managers DACH. In Deutschland, Österreich, Schweiz soll er das Partnernetzwerk von Dropbox ausbauen. In seiner neuen Rolle als Distribution Sales Managers DACH ist es seine Aufgabe, neue Independent Software Vendors (ISVs, unabhängige Softwarehäuser), Value Added Reseller (VARs), Managed Service Provider (MSPs), Systemintegratoren (SIs) und Direct Market Resellern (DMRs) für Dropbox zu gewinnen. Darüber hinaus kümmert sich Heni auch um die Dropbox-Distributoren Also und Ingram Micro.

"Ich übernehme diese neue Verantwortung begeistert und freue mich darauf, intensiv mit unseren Partnern in der DACH-Region zusammenzuarbeiten", kommentiert er seine Beförderung. Sein Ziel ist es, "das Geschäftswachstum der Partner zu beschleunigen".

Heni besitzt nicht nur eine beeindruckende berufliche Expertise, sondern bringt auch eine außergewöhnliche multikulturelle und mehrsprachige Kompetenz in die neue Position bei Dropbox mit. Denn er spricht fließend Deutsch, Schwyzerdütsch, Englisch, Französisch und Arabisch, was ihm die Verständigung und Zusammenarbeit über kulturelle und regionale Grenzen hinweg stark erleichtert. Heni ist in Bern geboren und aufgewachsen. Seit 2019 lebt seit er vorwiegend in Paris.



Mehr zu Dropbox:



