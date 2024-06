Neben den kleinen, feinen, ausgewählten Herstellern im Portfolio helfen jedem VAD auch einige Schwergewichte, um für Partner interessant zu sein. Als reines "Delikatessengeschäft" ist er als Anlaufstelle sonst nicht relevant genug. Das gilt auch für die jeweiligen Landesgesellschaften. Deshalb ist es für den Schweizer VAD Boll Engineering ein wichtiger Erfolg, dass seine Anfang 2023 in Österreich gestartete Expansion nun durch einen Distributionsvertrag mit Palo Alto Networks "geadelt" wird.

In der Schweiz arbeiten Boll Engineering und Palo Alto Networks seit vielen Jahren erfolgreich zusammen. Nun wollen sie diese Geschichte auch in Österreich fortsetzen. Dass sich Palo Alto neben Exclusive Networks und Westcon auf einen dritten Distributor in Österreich einlässt, will dabei schon etwas heißen. Laut Boll hat den Security-Herdsteller dazu das "technische Know-how, die maximale Flexibilität, die Professionalität und die Kundenorientierung von Boll" bewogen.

"Zehntausende Unternehmen vertrauen auf die Sicherheitslösungen von Palo Alto Networks, die auf intelligente Weise zusammenarbeiten und umfassenden Schutz bieten", sagt Irene Marx, Head of Boll Austria. "Wir freuen uns sehr, dass wir die erfolgreiche Zusammenarbeit in der Schweiz nun auch in Österreich fortsetzen können." Bisher bietet Boll in Österreich unter anderem die E-Mail-Security-Produkte von SeppMail, sowie über DACH-weite Verträg auch Varonis und den OT-Security-Spezalisten Cyolo anan.