Lenovo

Die Lenovo Mobile Business Group hat einen neuen Marketing Director für die Region EMEA. Alex Moore wird zukünftig den Aufbau der Marke Motorola sowie die Aufwertung des Produktportfolios verantworten. Vor seinem Wechsel zum chinesischen IT-Konzern arbeitete der Master of Engeneering mehr als 20 Jahre im Verbraucher-Marketing, u. a. über 13 Jahre bei Procter & Gamble in verschiedenen international leitenden Positionen im Marketing.

NTT Security

Christian Koch übernimmt als Senior Manager die Leitung der Competence Center GRC (Governance, Risk, Compliance) und IoT/OT (Internet of Things/Operational Technology) bei NTT Security. Zu seinen zentralen Aufgaben gehört der Ausbau des bestehenden GRC-Consulting-Teams Governance, Risk, Compliance sowie der Aufbau eines branchenspezifischen Consulting-Teams, was IoT/OT-Lösungen bei Kunden implementieren soll. Koch ist Dipl.-Ingenieur für Informationstechnik und verfügt über mehr als 16 Jahre Erfahrung in der Informationssicherheit.

Medium

Der AV-Spezialdistributor Medium GmbH, eine Tochter des Also-Konzerns, hat mit Verena Oertzen eine neue Marketing Managerin und Focus Sales Managerin Epson. Die gelernte Industriekauffrau kommt von LG, wo sie zuletzt als Trade Marketing Managerin für die Information Systems Products und Projektoren arbeitete. Bei Medium wird sie sich um Hersteller-Marketingpläne, Projektbetreuung von Messeauftritten, die Leitung des Newsletter-Managements sowie die Vertiefung der Geschäftsbeziehung zwischen Medium und Epson kümmern.

Arkadin

Alf Röder verstärkt ab sofort das Vertriebsteam bei Arkadin. Als neuer Technical Presales Consultant wird er Kunden bei der Planung und Umsetzung ihrer UCC-Projekte unterstützen. Röder verfügt über langjährige Erfahrung bei der Konzeption und Implementierung von UCC-Systemen. Vor seinem Wechsel zu Arkadin leitete der 46jährige unter anderem das Kommunikationsberatungsunternehmen Consulting Factory.

Citrix

Citrix hat seit dem 1. Juli einen neuen Channel-Chef. Seitdem ist Jorge Soares als Partner Director Channel für Systemintegratoren, Systemhäuser, Distributoren und Managed Service Provider von Citrix in der Region Zentral- und Osteuropa zuständig. Sein Vorgänger Thorben Sebens wechselte zu VMWare, wo er nun als Senior Director, Partners & General Business, Central EMEA Region (Zentral- und Osteuropa mit Russland) tätig ist.

Wolters Kluwer

Auch Stefan Wahle ist bereits seit Juli bei Wolters Kluwer beschäftigt. Der Dipl.-Ing. Informationstechnik verantwortet als Managing Director Tax & Accounting Deutschland das gesamte Geschäft im Bereich Steuern und Rechnungswesen. Er kommt von Wincor Nixdorf, wo er viele Jahre das Deutschlandgeschäft verantwortete und zuletzt als Leiter der Softwarezentrale in Utrecht tätig war.

Amobee

Amobee schließt sich mit dem Programmatic Advertising-Spezialisten Turn zusammen. Gemeinsam möchte man eine Werbe- und Datenmanagement-Plattform über alle Kanäle und Devices hinweg anbieten. Im Rahmen des Zusammenschlusses wurde auch das Führungsteam erweitert: Katie Ford soll künftig als Chief Client Officer (CCO) das Geschäft mit Marken- und Agenturkunden ausbauen. Shouvick Mukherjee leitet ab sofort als Chief Technology Officer (CTO) die Datenanalyse-, Ingenieur- und Technologie-Teams bei Amobee.

