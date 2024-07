Kreuzberg trifft Handwerk und daraus entstand 2010 die Kreuzwerker GmbH in Berlin. Mittlerweile ist der AWS-Partner auch in Warschau vertreten und beschäftigt 55 Mitarbeiter. Mit der vollständigen Integration der Kreuzwerker GmbH in die Public Cloud Group (PCG) zum 1. Oktober 2024 (Brand und Mitarbeiter) bündeln beide Unternehmen ihre Cloud-Kompetenzen im AWS-Umfeld.

Das Know-how der Kreuzwerker-Experten soll ab sofort in den spezialisierten AWS- und Cloud-Development-Business-Units der PCG aufgehen. Die in der gesamten DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) beheimateten AWS-Business Units sind thematisch fokussiert auf:

AWS Cloud-Migration

App-Entwicklung & Modernisierung

Data & AI

Managed Services

Mit sieben AWS-Kompetenzen, über 150 AWS-Fachleuten und mehr als 400 Zertifizierungen nimmt PCG für sich in Anspruch, der größte Cloud-native AWS-Partner in der DACH Region zu sein.

Bis Ende 2024 möchte PCG 550-Beschäftigte unter Vertrag haben, dazu soll die Übernahme der Kreuzwerker GmbH als auch organisches Wachstum gleichermaßen beitragen. Die Geschäftsbereiche rund um Security, Data & AI sowie SAP sollen konsequent vertieft und mit passenden Hyperscaler-Zertifizierungen erweitert werden.

Für Daniel Meissen, den CEO der Kreuzwerker GmbH, ist das Aufgehen in der CPG zu diesem Zeitpunkt genau der richtige Schritt: "Hier haben wir einen Partner gefunden, mit dem wir unsere Ziele und Visionen für die Zukunft zu 100 Prozent teilen. Unseren Beschäftigten eröffnen wir damit neue Möglichkeiten."

Hannes Novak, Business Unit Director der AWS Unit bei PCG, heißt die neuen Kollegen herzlich willkommen: "Unser technisches Know-how wird damit weiter ausgebaut, was wir in unsere bestehenden und neuen Kunden-Umgebunden unter Beweis stellen dürfen. Unser Ziel ist es dabei, gemeinsam zu wachsen."

PCG-CEO Thorsten Raquet erklärt diese strategische Erweiterung: "Unsere Strategie ist es, dass wir ausschließlich Unternehmen aufnehmen, die sowohl inhaltlich, fachlich als auch menschlich und kulturell zu uns passen. Gemeinsam mit der Kreuzwerker GmbH werden wir nun unseren übergeordneten Wachstumsplan verfolgen, um an die Spitze der europäischen Cloud-Welt zu kommen."

Aktuell ist PCG in sieben Ländern Europas (DACH, Schweden, Bulgarien, Griechenland und Nordmazedonien) präsent. Zu den Top-Kunden des Cloud-Dienstleisters zählen Allianz, BurgerKing, Generali, HelloFresh, KlassikRadio, Linde Group, McDonalds, N26, Viessmann und viele weitere Unternehmen aus dem gehobenen Mittelstand sowie öffentliche und private Bildungseinrichtungen.



