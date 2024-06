Hinter dem aus der Fusion von Tech Data und Synnex hervorgegangenen Distributor TD Synnex liegt eine intensive Phase der Transformation. Nachdem sich der neu aufgestellte Konzern nun formiert und etabliert hat, ist für CEO Rich Hume die Zeit gekommen, sich vom Posten des CEOs zurückzuziehen.

Ab dem 1. September 2024 wird Patrick Zammit an der Spitze des internationalen Distributionsriesen stehen. Er war bisher Chief Operating Officer. Zammit gilt als erfahrerener Manager in der Distributionslandschaft. 1993 begann er seine Amtszeit bei Avnet Technology Solutions. Nach der Übernahme durch Tech Data 2017 wurde er dort Europachef. 2021 bekam er noch zusätzlich die Verantwortung für den APJ-Region (Asien, Pazifik und Japan).

Hume geht nicht ganz

Ganz wird Rich Hume aber nicht aus dem Management bei TD Synnex verschwinden: Er wird weiterhin im Board of Directors seine Expertise einbringen. "Es war das größte Privileg meiner beruflichen Laufbahn, als CEO von TD Synnex zu fungieren", erklärt der scheidende CEO. Er äußert sich stolz über die Kultur, die man bei TD Synnex aufgebaut habe, auf den Partnerfokus, das Engagement für die Kunden sowie den zielorientierten Ansatz.

Für seinen Nachfolger hat er lobende Worte: "In der dynamischen und sich ständig verändernden Technologielandschaft ist Patrick die richtige Führungskraft, um auf diesem Fundament aufzubauen, um Kunden und Lieferanten im gesamten Ökosystem weiterhin Mehrwert bieten", meint Hume. Er zeigt sich zuversichtlich, dass TD Synnex unter Zammits Führung "noch größere Höhen" erreichen werde.

Hume stieß 2016 als COO zu Tech Data und übernahm dort 2018 den Chefposten. In seine Amtszeit fallen sowohl die Übernahme von Avnet, die Privatisierung des Konzerns unter der Regie des Finanzinvestors Apollo Asset Management sowie schließlich die Fusion mit Synnex.

Neues Kapitel für TD Synnex

Chair of the Board, Ann Vezina, zeigt sich "ungemein dankbar" für die Führungsarbeit, die Hume geleistet hat. "Sein Wirken war ausschlaggebend für die Entwicklung des Unternehmens und wir freuen uns auf seine weitere Führung im Vorstand", betont sie. Gleichzeitig setzt sie auch große Erwartungen in seinen Nachfolger: "Unter Patricks Führung wird TD Synnex weiterhin gedeihen und neue Maßstäbe in der Branche setzen. Seine Vision passt perfekt zu unseren Grundwerten und strategischen Zielen und gewährleistet eine nahtlose Fortsetzung der innovativen Grundlage, die Rich geschaffen hat", so Vezina.

Zammit will nun den Distributionskonzern "in ein neues Kapitel" führen: "Ich freue mich darauf, auf dem starken Fundament aufzubauen, das wir geschaffen haben, und unsere Strategie und unseren Digitalisierungsfahrplan voranzutreiben, um sicherzustellen, dass wir unseren Mitarbeitern, Partnern, Lieferanten und Aktionären stets den größtmöglichen Mehrwert bieten", verspricht der designierte TD-Synnex-CEO. Er freue sich auch darauf, weiterhin mit Hume im Board of Directors zuammenzuarbeiten.

Mehr zum Thema:

Neuer Europa-Chef kommt: TD Synnex ernennt Patrick Zammit zum COO

Ingram Micro auf dem zweiten Platz: Tech Data und Synnex fusionieren sich zur Nummer Eins

Umbenennung in TD Synnex: Tech Data ist Geschichte