Reseller werden künftig über den Büroartikeldistributor UFP keine Bildschirmhalterungen von Neomounts mehr beziehen können. "Wie es in jeder Beziehung mal vorkommen kann, gibt es den Punkt an der man die richtigen Entscheidungen für die Zukunft treffen muss", heißt es in einem LinkedIn-Post des Grossisten aus dem niederrheinischen Kamp-Lintfort.

Nach sechs Jahren Zusammenarbeit ist nun Schluss. Diese sei, genauso wie die Trennung, sehr partnerschaftlich gewesen. "Am Ende waren wir bei UFP nicht mehr davon überzeugt, der Partner zu sein, den sich Neomounts gewünscht hat", schreibt der Distributor. Daher habe man Neomounts aus dem Sortiment genommen.

Garantie übernimmt Neomounts

Etwaige Garantie- oder Servicefälle sollen von Neomounts direkt übernommen werden. UFP gibt sich überzeugt, die vorübergehende Lücke für die Kunden mit Alternativen wie Bakker Elkhuizen oder Durable schließen zu können.

Am Ende des LinkedIn-Beitrags bedankt sich UFP bei Neomounts für die Zusammenarbeit und wünscht der Marke und handelnden Personen alles Gute und viel Erfolg.

Für Händler fällt mit UFP zwar eine Bezugsquelle weg, doch die Neomounts-Produkte sind noch bei zahlreichen anderen Distributoren erhältlich: So führen Also, Api, Delo, EET, ITZ Display Solutions, Siewert & Kau, Systeam und Tarox die hochwertigen Montagelösungen des Herstellers.

