Die schlimmsten Auswirkungen des Hochwassers in Bayern und Baden-Württemberg scheinen hinter uns zu liegen, aber an der unteren Donau sinken die Pegel nur ganz langsam. Seit 1999 befindet sich in der Donaustadt Straubing Ingram Micros Logistikstandort für Zentral- und Osteuropa. Mein Kollege Armin Weiler hat dort angerufen und Rupert Hierl, den Executive Director Operations, gefragt, wie die Lage ist. Hierl gab Entwarnung: Man habe bereits im Vorfeld Maßnahmen getroffen, so dass der Logistik-Standort sehr gut vor dem Hochwasser geschützt war. Auch alle Zufahrtswege sind frei, so dass LKW das Lager ungehindert anfahren und die Ware in die gesamte DACH-Region und nach Osteuropa ausliefern können.

Ja, Ingram Micro hatte sogar noch Paletten und Sandsäcke übrig, um sie der vom Hochwasser stark betroffenen Stadt Straubing zur Verfügung zu stellen. Einige Mitarbeiter des Distributors waren im Rahmen ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit bei Feuerwehr, THW und Rotem Kreuz in ihrer Freizeit dort im Einsatz, vorbildlich!

--> Ingram & die Flut

Apropos Distribution, mein Kollege Peter Marwan hat erfahren, dass Arrow von VMware den Status eines "Generalvertreters" für Europa erhalten hat. Der VAD soll nun in 20 Ländern (auch in Deutschland) den technischen Support und weitere Services für Reseller leisten. Ist das eine gute Nachricht für den Channel? Nicht wirklich, denn mit dieser Maßnahme setzt der neue VMware-Eigner Broadcom seine Politik der Fokussierung auf wenige große Partner fort. Billiger wird das ganz sicherlich auch nicht, wenn Arrow den Status eines "primus unter pares" erhält.

--> Die ganze Analyse

Die Also-Hausmesse ist zwar schon eine Woche her, aber Kollege Weiler hat extra für Euch noch die Highlights der "After-Work-Party" zusammengestellt, klickt Euch doch einfach durch die Bilderstrecke durch, vielleicht entdeckt Ihr dort alte Bekannte!

--> Die große Party auf der Also CTV

Seit 2022 gilt die Regel, dass große Lebensmittelhändler, die mehrmals im Kalenderjahr Elektroartikel im Sortiment führen, auch Altgeräte kostenlos annehmen müssen. Das taten sie offenbar aber nicht und die Deutsche Umwelthilfe hat dagegen geklagt. Nun haben gleich zwei Landgerichte geurteilt, und Aldi sowie Lidl dazu verpflichtet, ausgediente Elektrokleingeräte unentgeltlich zurückzunehmen:

--> Aldi und Lidl verurteilt

Da bleibt nur zu hoffen, dass neu auf den Markt kommende Elektrogeräte möglichst lange durchhalten, wie zum Beispiel die WiFi 7-Fritzboxen von AVM. Technologisch sind sie auf jeden Fall schon "state of the art":

--> WiFi 7-Fritzboxen von AVM

Welche Batterien entsorgt werden müssen und welche noch genug Power haben, das lässt sich nun mit dem preiswerten Batterie-Tester von Varta (9,99 €) herausfinden. Noch besser ist es natürlich, auf wiederaufladbare Akkus zu setzen:

--> Der Batterie-Tester von Varta

Ein alter Microsoft-Support-Betrug erlebt offenbar ein Revival: Zuerst erscheint auf dem Bildschirm eine vermeintliche Warnmeldung von Microsoft mit der Aufforderung, eine Hotline anzurufen. Unter dieser Nummer erreicht man den Betrüger, der dann den Rechner des arglosen Users per Fernwartungssoftware übernimmt. Wie die Polizei Hildesheim berichtete, kam es dabei sogar zur per Push-TAN bestätigten Geldüberweisungen auf das Bankkonto des Betrügers. Von dieser Masche waren vor allem Senioren betroffen:

--> Alte Masche, anhaltender Erfolg

Welche Hersteller und Distributoren den besten Job im Channel machen, das wisst Ihr am besten. Daher beauftragen wir Jahr für Jahr unseren externen Marktforschungspartner Context mit der Befragung der Reseller und Systemintegratoren. Wir befragen nicht selbst, wie das andere Verlage tun, und wir lassen auch keine irgendwie zusammengesetzte "Jury" darüber abstimmen. Ihr entscheidet, wer für Euch der der Channel-freundlichste Hersteller und Distributor ist! Die Context-Umfrage läuft noch bis zum 24. Juni:

--> Die Umfrage und alle Infos dazu

An Sonntag ist auch die Wahl zum Europaparlament, und so schätzt der eco-Verband die die Digitalkompetenz der Parteien ein:

--> eco & die EU-Wahl

Wir wünschen Euch allen ein möglichst wenig verregnetes WochenendeEuer ChannelPartner-Team