So macht es auch TD-Synnex-CEO Rich Hume: In seiner Amtszeit als COO und CEO bei Tech Data und TD Synnex hat er einige Meilensteine der Transformation hinter sich. Es ist also Zeit für den Ruhestand. Wobei, so ganz will er dann doch nicht loslassen:

www.channelpartner.de/a/td-synnex-ceo-hume-tritt-zurueck,3618240

www.channelpartner.de/a/das-fax-ist-nicht-tot-zu-kriegen,3618221

Auch bei Office Partner gibt es noch Faxgeräte zu kaufen, nun sogar als Device-as-a-Service. Möglich macht dies die Zusammenarbeit mit Topi. Office-Partner-CEO Sven Osterholt und Topi-Chefin Charlotte Pallua haben aber sicher andere Produktgruppen im Blick, um das Vertriebsmodell zum Erfolg werden zu lassen:

www.channelpartner.de/a/topi-und-office-partner-bieten-gemeinsam-device-as-a-service,3618226

Früher waren große Sportereignisse wie Welt- und Europameisterschaften oder Olympische Spiele Umsatzbringer für die komplette Unterhaltungselektronik-Branche. Doch heute retten die Mega-Events nicht mehr das Geschäft, wenn es eh schon schleppend läuft. Konsumenten zeigen aktuell wenig Bereitschaft, sich mit neuen elektronischen Geräten einzudecken, insbesondere im stationären Handel, hat unser Retail- und E-Commerce-Experte Matthias Hell festgestellt. So hat die Verbundgruppe Euronics bei der traditionellen Summer Convention auf Mallorca Wege aus der stationären Schwäche gesucht. Ob diese gefunden wurden, lest Ihr hier:

www.channelpartner.de/a/euronics-leidet-unter-stationaerer-schwaeche,3618227

In den letzten Jahren gab es im Channel einige runde Jubiläen zu feiern. So haben viele Distributoren schon einige Jahrzehnte auf dem Buckel. Da ist der sächsische Spezialdistributor für Kommunikations- und Netzwerktechnik Itas mit seinem zehnjährigen Bestehen noch ein junger Hüpfer. Warum bei diesem Geburtstag die Jubilare die Geschenke bringen und nicht die Gäste, erfahrt Ihr hier:

www.channelpartner.de/a/ein-sip-trunk-zum-geburtstag,3618232

Nicht nur TD Synnex mit Rich Hume und Patrick Zammit hat diese Woche mit Personalwechseln Schlagzeilen gemacht. So berichtet mein Kollege Ronald Wiltscheck, wer bei NTT Data künftig das Geschäft außerhalb Japans leiten wird und was bei Abhijit Dubey auf der Agenda steht:

www.channelpartner.de/a/neuer-ceo-bei-ntt-data,3618238

"Wenn es am schönsten ist, sollte man gehen", meint C-entron-Gründer Thomas Hoffmann. Nach über 30 Jahren verlässt er die Ulmer ERP-Experten. Wie er seine Nachfolge geregelt hat, berichtet unser Autor Karl-Erich Weber:

www.channelpartner.de/a/c-entron-gruender-thomas-hoffmann-steigt-aus,3618222

Security-Spezialist Eset hat sich einen branchenbekannten Vertriebsprofi geangelt: Matthias Nefzger soll das Geschäft mit MSPs, MSSPs und mit den Systemhauskooperationen weiter ausbauen:

www.channelpartner.de/a/matthias-nefzger-geht-zu-eset,3618229

Wer mehr Umsatz will, braucht einen Chief Revenue Officer, so denkt man zumindest beim Cloud-Telefonie-Spezialisten Nfon: Mit dem bisherigen Vertriebschef Merano Mettbach hat man jemanden aus den eigenen Reihen für den Posten des CROs gefunden:

www.channelpartner.de/a/nfon-installiert-chief-revenue-officer,3618218

events.channelpartner.de/channelpartner-kongress/

