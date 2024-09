Bis 2030 will Ingram Micro klimaneutral sein. In dem nun vorgelegten Environmental, Social and Governance Report (ESG) sieht sich der global agierende Distributor auf einem guten Weg. So wurden laut dem Bericht die absoluten Scope-1- und Scope-2-Emissionen um 19 Prozent im Vergleich zum Vorjahr reduziert.

Laut Ingram-CEO Paul Bay dokumentiert der neueste ESG-Report das Engagement des Unternehmens für eine verantwortungsvolle Entwicklung in der Technologiebranche. "Mit der Möglichkeit, fast 90 Prozent der Weltbevölkerung zu erreichen, sind wir uns unserer Verantwortung gegenüber Stakeholdern auf der ganzen Welt sehr bewusst", erklärt er.

Für Bay bilden die Ingram-Grundsätze Results, Courage, Integrity, Responsibility, Imagination, Talent, dafür die Grundlage. "Diese Grundsätze verpflichten uns, hohe Standards bei einer großen Bandbreite von ESG-Themen einzuhalten", erklärt der Ingram-Chef.

Null Treibhausgas, null Abfall, null Unfälle

Neben ESG-Kernthemen wie Kohlenstoffemissionen, Vielfalt, Gerechtigkeit, Integration und Zugehörigkeit, zählen auch Gesundheit und Sicherheit der Belegschaft zu den Punkten, die im ESG-Report erfasst werden. So hat Ingram auch interessante Daten zur Arbeitssicherheit veröffentlicht.

Demnach ist 2023 die Anzahl der meldepflichtigen Arbeitsunfälle um 29 Prozent gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen. Es gab weder Todesfälle noch Unfälle mit ernsthaften Folgeschäden für die Betroffenen. An 74 Standorten weltweit gab es im letzten Jahr keinerlei meldepflichtige Verletzungen.

Neben dem Ziel von null Treibhausgasemissionen, will man bei Ingram Micro bis 2030 möglichst keinen Abfall mehr produzieren und keine Tage mit meldepflichtigen Arbeitsunfällen ausweisen.

Der ESG-Berichtwird in Übereinstimmung mit mehreren gängigen Berichtssystemen, einschließlich GRI, SASB, TCFD und den UN SDGs, erstellt und veröffentlicht. Das Unternehmen berichtet auch über EcoVadis und CDP über ausgewählte Themen und ist aktives Mitglied des UN Global Compact.

Mehr zum Thema:

Wie Firmen Klimaneutralität nachweisen: Scope 1 bis 3 machen Klimaneutralität transparent

Rücknahmepflichten verletzt: Elektroschrottklage gegen Aldi und Lidl erfolgreich

Alain Monié wird Executive Chairman: Ingram Micro ernennt Paul Bay zum CEO