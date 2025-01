Das US-Cybersicherheitsunternehmen Barracuda Networks Inc. startet eine neue Reward-Initiative für Partner in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ab Februar 2025 können Barracuda-Partner aus der DACH-Region Punkte sammeln. Ziel des neuen Programms ist es, das Engagement der Partner für das Angebotsportfolio von Barracuda zu fördern sowie die Arbeit der Partner und Vertriebsmitarbeiter wertzuschätzen und zu belohnen.

Fokus zu 100 Prozent auf dem Channel

Mit Punkten versehen werden Aktivitäten wie Umsatzsteigerungen, Deal-Registrierungen, Teilnahme an Events oder Engagement bei Kunden-Events und Webinaren. Dabei gibt es eine individuelle Wertung für einzelne Vertriebsmitarbeiter sowie die Company-Wertung für Partnerunternehmen. Die Top 10 der Einzelpersonen sowie die Top 3 der Partnerfirmen werden voraussichtlich im Mai 2025 bekannt und mit einem Event im Porsche Experience Center am Hockenheimring gefeiert.

"Die DACH-Region ist ein wichtiger Markt für Barracuda, und unsere Vertriebsstrategie fokussiert sich zu 100 Prozent auf den Channel. Deshalb wollen wir unsere Partner so gut wie möglich in der Zusammenarbeit unterstützen", sagt Emanuela Puglisi, Senior Channel Business Sales Manager DACH bei Barracuda. "Unser Markenversprechen lautet 'Einfach zu erwerben, einfach zu implementieren und einfach zu nutzen' und genau so wollen wir auch die Zusammenarbeit mit uns gestalten - nicht unnötig kompliziert und mit Mehrwert und Spaß für unsere Partner. Unsere neue Reward-Initiative soll genau dies ausdrücken."

Interessierte Partner können sich unter diesem Link für das Partner-Reward-Programm von Barracuda anmelden.