Darktrace wurde 2013 in Cambridge (England) gegründet. Von Anfang an hat sich der Cyber-Security-Spezialist den Technologien der "Künstlichen Intelligenz" (KI) verschrieben. Mittlerweile offeriert Darktrace eine breite Palette an Security-Produkten von Schutzsystemen für Endgeräte und digitale Identitäten, über solche für Netzwerke und Cloud-Landschaften bis hin zu E-Mail-Filtern und digitalen Abwehrbollwerken in kritischen Industrieumgebungen.

Mittlerweile nutzen 9.700 Kunden weltweit die mit KI-Technologie angereicherten Cyber-Security-Lösungen von Darktrace. Die 2.400 Mitarbeiter haben im ersten Halbjahr 2024 für einen Umsatz von 330,4 Millionen Dollar gesorgt, das sind 27,4 Prozent mehr als in der ersten Jahreshälfte 2024.

Zum 1. August 2024 ging Darktraces neues Partnerprogramm live. "Partner sind für unsere Strategie von entscheidender Bedeutung. Sie spielen auch eine wichtige Rolle, um unsere Kunden bei der Nutzung von KI zu unterstützen, damit sie ihre Cyber-Resilienz angesichts einer sich schnell verändernden Bedrohungslandschaft erhöhen", sagt auch Denise Walter, Chief Revenue Officer bei Darktrace.

Mit ihrer "Darktrace Defenders" genannten Channel-Initiative möchte die globale Vertriebsleiterin die Zusammenarbeit mit ihren bestehenden Partnern auf ein höheres Niveau heben und natürlich auch neue Reseller gewinnen. Der britische Systemintegrator Integrity360 war einer der ersten Darktrace-Partner, der diese vom Anbieter vorgegebenen neuen Zertifizierungen erfüllen konnte.

Bechtle wiederum ist nach dem Connexta-Mitglied Esko Systems der erste große deutsche Vertriebspartner von Darktrace. Hierdurch verspricht sich der britische Security-Hersteller mehr Präsenz in der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz). "Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Bechtle", sagt Dan Monahan, Senior Vice President der Global Partner-Organisation bei Darktrace. "Durch diese Zusammenarbeit können wir unsere KI-Engine mit der großen Reichweite und Expertise von Bechtle kombinieren. Gemeinsam ermöglichen wir es Kunden, ihre Sicherheitsprozesse von einer reaktiven Bedrohungserkennung auf eine proaktive Cyber-Resilienz umzustellen."

Natürlich erhofft sich auch Bechtle mehr Business mit der um KI-Funktionen erweiterten Cyber-Security-Plattform von Darktrace: "Mit der innovativen Technologie von Darktrace können wir unsere Kunden beim Aufbau von widerstandsfähigen und sicheren digitalen Infrastrukturen unterstützen", meint Florian Macher, Head of Partner Management Security bei der Bechtle Logistik & Service GmbH. "Aufgrund des immensen Potenzials der KI-gesteuerten Cybersecurity-Lösungen ist die Partnerschaft mit Darktrace für uns ein wichtiger Schritt", so Macher weiter.



