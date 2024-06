Bechtle

Bechtle-CEO Thomas Olemotz nahm den Preis als "Best Managed Company 2024" am 23. Mai 2024 bei einer festlichen Gala im Palmengarten Frankfurt persönlich entgegen. Rechts: Susanne Schöne, Moderatorin Nemetschek

Sennheiser

Jinit

Alle Sieger



Das "Best Managed Companies"-Programm hat Deloitte bereits in den 1990er-Jahren in in Kanada aufgesetzt, in Deutschland findet der Wettbewerb seit 2019 statt. 2024 haben insgesamt 32 Unternehmen hier zu Lande das Gütesiegel erhalten, unter anderem Bechtle. Weitere aus dem IT-Sektor ausgezeichnete mittelständische Firmen sind: Sennheiser, Jinit und Nemetschek. Die Preisträger gelten für die Jury als Vorbilder für andere Unternehmen, die Zukunft mit strategischem Weitblick, Innovationskraft, einer nachhaltigen Managementkultur und guter Unternehmensführung zu gestalten.

Innerhalb der relevanten Kategorien spielen auch Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Purpose als zukunftsorientierte Entwicklungsfelder eine wichtige Rolle. Nach einem mehrstufigen, umfangreichen Coaching- und Bewertungsprozess nominiert der Expertenrat des Best Managed Companies Awards Unternehmen für eine Shortlist, aus denen anschließend eine Jury, bestehend aus renommierten Vertretern der Wirtschaft, Wissenschaft und Medien, die Preisträger ausgewählt.

"Dieses Jahr konnten wir 32 Unternehmen - und somit zehn mehr als im Vorjahr - als Best Managed Companies prämieren. Diese zeichnen sich durch eine vorausschauende Strategie, eine hohe Produktivität und ausgeprägte Transformationsfähigkeit aus", erklärt Dr. Christine Wolter, Partner und Lead, Deloitte Private.

"Bechtle ist ein hervorragendes Beispiel für eine Best Managed Company, das durch den kraftvollen Mix aus Weitblick, Produktivität, Innovationsgeist und einer starken, werteorientierten Führung, überzeugt. Darüber hinaus hat das Unternehmen die bemerkenswerte Fähigkeit, ein attraktives Arbeiten und wirtschaftliches Wachstum in Einklang zu bringen. Es ist ein Beispiel dafür, wie Unternehmen in ihrer Region einen großen Unterschied machen können", so Wolter weiter.

Markus Seiz, Director bei Deloitte Private und Leiter des Best Managed Companies Programms, ergänzt: "Bechtle und die anderen ausgezeichneten Unternehmen sind ein starkes Fundament unserer Wirtschaft. Sie sind 'Macher', Innovationsführer und setzen auf eine nachhaltige Unternehmensführung. Diese Firmen schauen weit in die Zukunft und denken nicht nur von Quartal zu Quartal. Genau dafür haben sie ihre Auszeichnung als Best Managed Company verdient",

Bechtle-Chef Thomas Olemotz freut sich über die Ehrung: "Die Auszeichnung ist für uns eine Anerkennung und wertvolle Bestätigung, als IT-Zukunftspartner unserer Kunden auf dem richtigen Weg zu sein, die digitale Transformation in Europa weiter voranzutreiben. Wir alle sind sehr stolz auf diesen Award."