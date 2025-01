Zu Beginn des Jahres 2018 hat die Datagroup SE den RPA-Spezialisten Almato übernommen. Der damalige Datagroup-Chef Max H.-H. Schaber schwärmte damals von den innovativen Softwarelösungen des lmato Aschwäbischen Unternehmens. Almatos semantische Datenplattform "Bardioc" sollte das in "Corbox" zusammengefasste Managed-Services-Portfolio der Datagroup SE um RPA-Werkzeuge (Robotic Process Automation) zur automatisierten Digitalisierung von Geschäftsprozessen ergänzen.

Offenbar hat aber diese Integration nicht gut funktoniert: Im November 2024 verkündete die Datagroup SE, die Almato AG nicht mehr im Verbund halten zu wollen und als eine separate - auch an der Börse gehandelte - Gesellschaft zu führen. Man möchte "den Unterschieden in den Geschäftsmodellen von Datagroup und Almato Rechnung tragen" hieß es in der Begründung. So würde sich Datagroup auf IT-Outsourcing konzentrieren, während sich Almato auf die Digitalisierung von Geschäftsprozessen mittels eigenentwickelter Software fokussiere. Anfang 2018 erschien das der damaligen Datagroup-Führung noch nicht als Widerspruch.

Ende 2024 wollte aber Vorstand und Aufsichtsrat der Datagroup SE Almato die Chance einräumen, mit der eigenen semantischen Datenplattform "Bardioc" ein neues Geschäftsfeld aufzubauen und mit Hilfe von Investoren auszuweiten.

Diese Pläne wurden nun fallengelassen. Die Führungsgremien des IT-Dienstleisters sind bei der Prüfung der möglichen Konsequenzen zu dem Ergebnis gekommen, das die Abspaltung der Almato AG mit anschließendem Listing der Aktien als einer separaten Gesellschaft im aktuellen wirtschaftlichen Umfeld nicht erfolgreich realisiert werden können. Diese Maßnahmen würde demnach nicht zu einer höheren Bewertung der Almato-Anteile führen und daher auch nicht den Shareholder Value der Datagroup-Aktionäre erhöhen.

Und so wird auch die Abspaltung der Almato AG auf der ordentlichen Hauptversammlung der Datagroup SE am 18. März 2025 nicht mehr zur Sprache kommen.



