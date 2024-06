eBay Deutschland startet die Bewerbungsphase der eBay Awards 2024. Gewerbliche Händler und Händlerinnen, die ihre Produkte über eBay verkaufen, können sich ab sofort bis einschließlich 9. Juli 2024 bewerben. Verliehen werden die eBay Awards am 1. Oktober 2024 in Berlin. Die Gewinner und Gewinnerinnen erhalten jeweils einen Geldpreis über 5.000 Euro, eine Gutschrift auf die eBay-Verkaufsgebühren in Höhe von 1.000 Euro und eine 3-monatige Intensivberatung zum Ausbau ihres Geschäfts.

"Die eBay Awards zeigen jedes Jahr aufs Neue, wie viel innovative Kraft in unseren Händlern und Händlerinnen steckt", sagt Andreas Häntsch, Senior Director Seller Engagement bei eBay Deutschland. "Diesen besonders engagierten Händler und Händlerinnen möchten wir eine Bühne bieten und ihre Stärken hervorheben. Auch im Jahr unseres 25. Geburtstags feiern wir als Partner des Handels unsere Community, die mit ihrer Kreativität tagtäglich unseren bunten Marktplatz bereichert."

Auszeichnung in sieben Kategorien

Interessierte Händler und Händlerinnen können sich ab sofort in den folgenden Kategorien bewerben: Gründer des Jahres, Lokalheld Service-Held, eBay-Urgestein, Nachhaltiges Unternehmen sowie Soziales Unternehmen. Die Gewinner und Gewinnerinnen der eBay Awards 2024 werden durch eine Jury ausgewählt, zu der unter anderem die neue eBay-Deutschland-Chefin Saskia Meier-Andrae, Andreas Häntsch (Senior Director Seller Engagement bei eBay Deutschland) sowie Kai Hudetz (Geschäftsführer IFH Köln GmbH) gehören.

Das Bewerbungsformular und alle weiteren Informationen zu den eBay Awards und dem Bewerbungsprozess sind direkt über diesen Link zu erreichen.