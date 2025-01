Im UCC-Geschäft bahnt sich eine spektakuläre Übernahme an: Gamma Communications mit Sitz in London hat die Absicht bekannt gegeben, die Maxburger Starface Gruppe zu kaufen. Die Akquisition steht allerdings noch unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigung.

Im deutschen Markt gibt es noch viel Potenzial für Cloud-Anwendungen. So gebe es eine deutlich geringere Cloud-Durchdringung aufweist als das Vereinigte Königreich, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung von Gamma und Starface. "Diese Übernahme ist ein signifikanter Meilenstein für Gamma, da wir unsere Position auf dem europäischen Markt für Cloud-Kommunikation stärken", bestätigt auch Gamma-CEO Andrew Belshaw. Dies sei eine "fantastische Gelegenheit", Stärken zu bündeln, innovative Kommunikationslösungen anzubieten und die traditionelle Telekommunikationsbranche in der DACH-Region zu verändern.

Zu Gamma gehört auch Placetel. Die Übernahme des Cloud-PBX-Anbieter wurde im September 2024 abgeschlossen. Zudem ist ein alter Bekannter in der deutschen Cloud-Telefonie-Szene Vertriebsleiter bei Gamma: Thomas Muschalla wechselte Ende2023 von Nfon zu den Briten (ChannelPartner berichtete).

In die Top Drei im DACH-Markt

Florian Buzin, CEO bei Starface, sieht in der neuen Firmenkonstellation "neue Möglichkeiten für Wachstum und Zusammenarbeit". Man teile die Vision, KMUs mit modernsten Kommunikationslösungen zu versorgen. "Gemeinsam sind wir in einer hervorragenden Position, um das nächste Kapitel der Cloud-Kommunikation in Deutschland und darüber hinaus zu gestalten", meint Buzin.

Auf LinkedIn bekräftigt der Starface-CEO sein Ziel, einer der Top-Drei-Player im DACH-Markt zu werden. Sein Dank gilt auch dem bisherigen Starface-Investor Maxburg. Der in München ansässiger Private-Equity-Fonds bescheinigt dem Starface-Team "großartige Arbeit". Gamma und Starface seien nun in der Lage, eine führende Rolle bei der Neugestaltung der Kommunikationslandschaft für kleine und mittelständische Unternehmen in Deutschland zu übernehmen. "Das robuste Partner-Ökosystem von Starface wird Gammas Channel-Fähigkeiten weiter ergänzen und stärken, was für Unternehmen größere Flexibilität und Zugänglichkeit gewährleistet", bekräftigt Moritz Greve, Partner bei Maxburg.

Mehr zum Thema:

Estos-Chef Alexander Seyferth im Interview: "Aus Hürden sollen Rampen werden"

Cloud-Telefonanlagen für KMU: Starface kauft Vio Networks

Vertriebsleiter bei Gamma: Thomas Muschalla mit neuer Aufgabe