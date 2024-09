Herr Seyferth, Sie sind jetzt genau ein Jahr im Amt. Was waren für Sie bisher die eindrücklichsten Erlebnisse der vergangenen 12 Monate?

Alexander Seyferth: Die eindrücklichsten Erlebnisse der vergangenen 12 Monate waren für mich definitiv die große Unterstützung und wohlwollende Sympathie, die mir das Team und die Partner entgegengebracht haben! Es ist nach wie vor toll zu spüren, dass alle an den Produkten und einer spannenden Entwicklung der Estos sehr interessiert sind. Im offenen Dialog schlagen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Verbesserungen vor und begleiten die neuen Pfade konstruktiv. Ohne diese wertvolle Hilfe stünde die Estos jetzt noch nicht da, wo sie ist.

Sie haben geäußert, dass Ihnen die Ausrichtung des Unternehmens nicht so gefallen habe. Was haben Sie damit gemeint und was haben Sie geändert?

Seyferth: Mit über 25 Jahren Erfahrung in der ITK-Branche ist bei Estos eine enorme Expertise vorhanden. Allerdings können sich in 25 Jahren auch Gewohnheiten einschleichen, die die Entwicklung eines Unternehmens hemmen. Im Dialog mit unseren Partnern wurde schnell klar, dass wir als Estos-Team wieder näher an den Markt rücken und unsere Produkte und Prozesse viel konsequenter an Partner und Endkunden ausrichten mussten. Die Verantwortung in Vertrieb und Marketing haben wir daher jeweils in andere Hände gegeben. Mittlerweile stehen wir mit zwei runderneuerten Teams da, die viel enger am Partner und Endkunden agieren. In den nächsten Monaten wird man die enormen Fortschritte noch besser sehen: Dann wird unser Rebranding auch durch unsere komplett modernisierte Internetpräsenz visuell greif- und sichtbar. Aber auch auf der Service-, Produkt- und Prozessebene haben wir viele Fortschritte gemacht. Ich freue mich schon riesig auf die Com.vention in Rust am 25. und 26. September, auf der unser Team seine Erfolge der letzten 12 Monate präsentieren wird!

Nach der Übernahme durch Starface 2021 gab es Bedenken, dass die Marke Estos über kurz oder lang verschwinden wird. Wie sieht die künftige Markenstrategie aus?

Seyferth: Ich kann die Bedenken unserer Partner natürlich sehr gut verstehen. Zum Glück kann ich auch direkt beruhigen: Wir halten an unserer Zwei-Marken-Strategie nach wie vor fest. Das bedeutet, Estos wird auch künftig als die etablierte Marke bestehen bleiben, die sie bereits ist. Selbstverständlich nutzen wir Synergieeffekte zwischen Estos und Starface. Und zwar genau in den Bereichen, in denen sie vor allem unseren Partnern und Endkunden Vorteile bringen. Nach wie vor sehen wir uns im Unterschied zur Starface allerdings als Multi-Vendor-Anbieter. Auf dieser Basis werden wir immer eine selbstbewusste und unabhängige Gesellschaft innerhalb der Starface Group sein.

Am Rande möchte ich noch anmerken, dass Estos nicht von Starface übernommen worden, sondern von der SF Technologies Gruppe, jetzt Starface Group. Unter dem Dach der Starface Group sind wir eine Schwestergesellschaft der Starface.

Auch personell wurde viel umgebaut. Sind Sie jetzt bei der Aufstellung, wie Sie sich es wünschen?

Seyferth: Bei der Estos befinden wir uns nach wie vor in einem Prozess der Transformation. Die Estos muss nicht nur marktnäher agieren, sondern auch schneller und agiler im wahrsten Sinne des Wortes werden. Der Markt befindet sich unter konjunkturellem Druck und auch die technischen Entwicklungen insbesondere im Bereich KI sind echte Änderungsbeschleuniger: Nur wem es gelingt, konsequent die Segel am Wind der Veränderung auszurichten, wird auch die nötige Fahrt aufnehmen. Bisweilen bedeutet dies, dass sich auch die Mannschaft ändern muss. Teilweise auch, indem einige neue Kräfte mit an Bord genommen werden. So bin ich zum Beispiel sehr froh, dass wir zum 1. Oktober einen neuen, erfahrenen Verantwortlichen für den Bereich Forschung & Entwicklung mit auf die Planken nehmen werden, der gewissermaßen unter Deck für zusätzliche Impulse sorgen wird, um einmal im Bild zu bleiben. Wir werden uns drüber hinaus sicher auch noch dort verstärken, wo wir sehen, dass es nötig ist.

» ChannelPartner Kongress 2024 Auf dem ChannelPartner Kongress am 16. und 17. September 2024 in Düsseldorf teilen IT-Dienstleister, Systemhäuser, Service Provider und Technologieanbieter ihre Erfahrungen. Gemeinsam werden Lösungswege skizziert, inklusive eines Ausblicks auf die künftige Marktentwicklung über 2024 hinaus. Weiteres Highlight ist die Auszeichnung der "Besten IT-Dienstleister 2024".

Mehr Infos hier! ChannelPartner Kongress 2024

Estos hat zudem ein neues Partnerprogramm an den Start gebracht. Was sind hier die wesentlichen Eckpunkte?

Seyferth: Das Programm ist darauf ausgerichtet, neuen Partnern die Hand zu reichen und bestehende Partner bei ihrer Arbeit am Endkunden zu unterstützen. Aus Hürden sollen Rampen werden, so haben wir es intern formuliert. Es wird insgesamt vier Kategorien geben, die nach Edelmetallen benannt sind: Bronze, Silber, Gold und Platin. Zusätzlich bieten wir unseren Partnern mit der neuen Estos Academy eine moderne und komfortable Möglichkeit, sich zu schulen und weiterzubilden. Workshops und Webinare behandeln alle relevanten Themen aus technischer und vertrieblicher Sicht. Verkaufsargumente und Alleinstellungsmerkmale sind ebenso Thema wie Schnittstellen, Integrationen und Anbindungen. Natürlich im Zusammenhang mit unseren Produkten und Lösungen.

Kommunikationsverhalten ändert sich. Telefonie verliert an Bedeutung, sowohl im privaten, als auch im geschäftlichen Kontext. Wie reagieren Sie auf Produktseite darauf?

Seyferth: Telefonie verliert an Bedeutung, sofern es sich um die klassische Telefonie via Festnetz handelt, da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Allerdings, Kommunikation an sich bleibt natürlich nach wie vor enorm wichtig, sowohl im privaten als auch im geschäftlichen Bereich. Lediglich die Mittel, Wege und Möglichkeiten ändern sich: Videotelefonie und -meetings, Headset und Laptop sowie Messengerdienste und Chats ersetzen die klassische Telefonie mit Hörer und Kabel. Mit ProCall bieten wir hier bereits seit Jahren eine Software für Unternehmen, die die modernen Kommunikationswege in einer führenden Anwendung zur Verfügung stellt und die Zusammenarbeit optimiert. Selbstverständlich entwickeln wir uns weiter. Wir wollen nicht mehr reine Produkte, sondern künftig hauptsächlich Lösungen bieten, die flexibel und genau den Bedarf an Kommunikation und Zusammenarbeit bieten, der besteht. Und das je nach Präferenz On-Premises oder aus der Cloud.

Nun steht wieder die Starface & Estos Partnerveranstaltung an. Was wird die Partner in Rust erwarten?

Seyferth: Ja, am 25. und 26. September ist es so weit: Die Com.vention 2024 öffnet im Europa-Park in Rust ihre Tore. Unsere Partner dürfen sich auf zwei ereignisreiche und vor allem spannende Tage freuen: Unsere Agenda steht unter dem Motto "Mach neu!" und ich denke, der Titel trifft es genau. "Downsize to the Maximum: Die neue Estos Preisliste" und "Ab in die Cloud: The new Estos Experience" sind nur zwei der Präsentationen, die wir vorbereitet haben. Zusätzlich sind über 30 Premiumpartner vor Ort. Auch die Starface hat spannende Vorträge in petto. Zusätzlich wird der Spaß nicht zu kurz kommen: Den Impulsvortrag hält die Fußball-Legende und rheinische Frohnatur Reiner Calmund. Und aus Starnberg bringen wir jede Menge Oktoberfest-Expertise in die zünftige "MordsGaudi" mit ein. Wir können es kaum erwarten, wieder tolle Gespräche zu führen und neue Bande zu knüpfen!

Mehr zum Thema:

Florian Kiermeier übernimmt das Ruder: Estos besetzt Vertriebsleitung neu

Alexander Seyferth löst Hans Szymanski ab Estos mit neuem Geschäftsführer

Zusammen auf dem Starface Kongress 2023: Estos und Starface marschieren gemeinsam getrennt