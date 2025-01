Notebook-Besitzer mit Windows 11 dürfen sich freuen: Microsoft verbessert die Akkustandanzeige deutlich. Bisher ist es so, dass Sie nur ein Icon als Akku-Standanzeige rechts unten in der Taskleiste von Windows 11 finden. Sie sehen also nicht sofort, mit wie viel Prozent Ihr Akku aktuell aufgeladen ist. Erst wenn Sie den Mauszeiger über das Batterie-Icon bewegen, zeigt Ihnen Windows 11 den aktuellen Akkustand in Prozent an. Mit einem Klick auf die rechte Maustaste öffnen Sie dann die Energie- und Standbymodus-Einstellungen.

Windows zeigt aktuellen Akkustand in Prozent an

Doch in einer Testversion von Windows 11, die derzeit den Testern in den Insider-Testbuilds zur Verfügung steht, befindet sich eine verbesserte Ansicht der Akkustandanzeige, wie Betanews entdeckt hat. Diese zeigt nämlich durchgehend den aktuellen Akkustand Ihres Notebooks an. Sie sparen sich künftig also die Handbewegung, mit der Sie den Mauszeiger über das Batterie-Icon in der Taskleiste bewegen. Stattdessen reicht ein kurzer Blick auf das Batteriesymbol.

Das mag auf den ersten Blick unspektakulär aussehen. Doch wer oft unterwegs länger ohne Stromanschluss mit dem Laptop arbeiten muss, weiß, wie wichtig es ist, den aktuellen Akkustand stets im Blick haben zu können, ohne dafür die Arbeit unterbrechen zu müssen. Diese Bequemlichkeit wissen aber auch Laptop-Besitzer zu schätzen, die in Ruhe einen Stream anschauen wollen und dabei wissen möchten, ob der Strom noch bis zum Ende des Films oder der Serie reicht.

In der finalen Version von Windows 11 finden Sie diese kleine, aber feine Verbesserung derzeit noch nicht. Und selbst in der Insider-Testversion müssen Sie die neue Darstellung erst in den Einstellungen für das Energiemenü über einen Schieberegler freischalten.

(PC-Welt/kk)