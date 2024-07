Viele Chefs von Systemhäusern und Managed Service Providern (MSP) finden keinen geeigneten Nachfolger und suchen derzeit nach Alternativen. Oder sie scheuen das weitere Wachstum, weil sie sich vor den daraus folgenden komplexeren Organisationsstrukturen fürchten. Eine Möglichkeit, schneller zu wachsen oder die eigenen Kunden in die Obhut anderer vertrauenswürdiger IT-Dienstleister zu übergeben, ist es, sich einer größeren Gruppe anzuschließen und dieser auch eventuell seine Firmenanteile zu verkaufen. Beispiele am Markt gibt es zuhauf: Teccle, Connexta oder Citadelle, nur um einige zu nennen.

Nun ist gerade mit der ploon.it group eine neue Gruppe von Managed Service Providern im Begriff zu entstehen. Den Anstoß zur Bildung dieser neuen Gruppierung gab die List + Lohr GmbH. 1996 von den Wirtschaftsingenieuren Martin List und Jan-Michael Lohr gegründet, hat der IT-Dienstleister 2011 eine eigene Cloud-Sparte gegründet, die Hannover Cloud. 2018 wurde die List + Lohr Datenschutz und Informationssicherheit GmbH gegründet und 2021 der Datev-Partner T&S Computech GmbH akquiriert. Mittlerweile beschäftigt das Unternehmen 93 Mitarbeiter und betreut über 1.000 mittelständische Kunden.

Um ab sofort unter dem Dach der ploon.it group schneller zu wachsen hat sich das Management der List + Lohr GmbH dazu entschlossen, mit der Münchner Private-Equity-Gesellschaft Prom12 zusammenzuarbeiten. Die Prom12 Management GmbH, ein Partner der von dem Cancom-Gründer Klaus Weinmann geführten Primepulse SE, konzentriert sich auf Beteiligungen an mittelständischen Unternehmen in den Bereichen IT, IT-Services und digitale Transformation, eine der bekanntesten der Prom12-Investitionen ist die Beteiligung an der Dresdner Communardo GmbH.

Mit Hilfe von Prom12 will die ploon.it group nun schon bald neue Mitglieder aufnehmen und deren Wachstum fördern. Das Management in den Personen Lohr und List, sowie dem COO Jan Schmidt, befindet sich eigener Aussage zur Folge gerade in fortgeschrittenen Gesprächen mit mehreren IT-Dienstleistern, die sich der ploon.it group anschließen möchten.

Nach der Aufnahme neuer Mitglieder sollen diese möglichst rasch integriert werden. Administrative Funktionen werden zentralisiert, um die operative Effizienz zu erhöhen. Das bisherige List+Lohr-Portfolio (Managed IT-Services und Datenschutz) soll breiter werden. Hier streben die Gründer, vor allem Know-how in den Bereichen Cyber-Security und Künstliche Intelligenz (KI) zu erwerben, um die ploon.it group als führenden Anbieter für digitale Arbeitsplätze im KMU-Segment zu positionieren. Ziel ist es außerdem, mittelständische Kunden bei ihrer digitalen Transformation zu begleiten und ihnen exzellente, regional erbrachte, Services zu offerieren.

Jan-Michael Lohr, CEO der ploon.it group und Geschäftsführer der List + Lohr GmbH, sagt, wie das funktionieren könnte: "Unsere bisherigen Erfahrungen haben uns wertvolle Einblicke gegeben, wie man typische Wachstumshürden erfolgreich überwindet und die Effizienz im IT-Service Geschäft stark steigern kann. Diese Erkenntnisse planen wir als Vorlage in der ploon.it group einzusetzen."

"Durch Synergien innerhalb unserer Gruppe wollen wir unsere Mitglieder stärken und sie zu Local Heros entwickeln", ergänzt Jan Schmidt, COO der ploon.it group. Seiner Ansicht nach befinden sicht ploon.it group-Mitglieder mit ihrer lokalen Kundennähe gegenüber überregionalen Anbietern im Vorteil.



