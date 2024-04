Der bisherige Enthus-COO Stefan Voss verlässt die operative Leitung des Unternehmens, er wird aber dem IT-Diensteister noch in den kommenden Monaten beratend zur Seite stehen. Der neue COO heißt Jens Domicke, und er kommt von Cancom.



Dort war er die vergangenen drei Jahre als Director Operations für Jahresumsätze in Höhe von 200 bis 300 Millionen Euro verantwortlich. 2019 und 2020 arbeitete Domicke als Senior Engagement Manager bei dem Inkasso-Unternehmen Lowell. Dort war er unter anderem für die Einführung einer Cloud-Plattform zuständig. Die knappen zwei Jahre davor agierte der neue Enthus-COO als Managing Partner bei DCX Technology. Weitere Stationen seiner beeindruckenden Karriere waren seit 1991 unter anderem die VW-Tochter Gedas, IBM, Microsoft und CSC.

Bei dem scheidenden Enthus-COO Stefan Voss bedankt sich der CEO Christian Uhl deutlich stärker, als in der Branche üblich: "In den vergangenen Jahre hat sich unser Unternehmen als frische und innovative Marke am Markt etabliert - insbesondere durch die herausragenden Verdienste von Stefan Voss während der Integrationsphase und der Entstehung des neuen gemeinsamen Unternehmens, das sich aus der MCL Group, Vintin, Elanity und secadm zusammensetzt.Stefan Voss hat maßgeblich dazu beigetragen, uns als ein führendes IT-Unternehmen in der DACH-Region zu positionieren. Seine strategische Weitsicht und sein Engagement haben die Grundlage für unseren bisherigen Erfolg geschaffen", so der Enthus-Chef weiter.

Voss selbst bedankt sich ebenfalls: "Es war eine unglaubliche Zeit, in der wir als Team Herausforderungen gemeistert und gemeinsam Erfolge gefeiert haben. Ich bin überzeugt, dass Enthus mit Jens Domicke auch weiterhin innovative Wege beschreiten und die nächste Raketenstufe auf dem Weg nach ganz oben zünden wird."

Und der neue COO freut sich schon "Teil eines so dynamischen und zukunftsgerichteten Unternehmens zu sein." Sein Ziel lautet, zu einem der führenden IT-Champions in der DACH-Region aufzusteigen: "Die Vision und Werte von Enthus entsprechen meiner eigenen Überzeugung, und ich bin zuversichtlich, dass wir gemeinsam großartige Erfolge erzielen werden", so Domicke in seiner Antrittsrede.

Aktuell beschäftigt Enthus über 550 Mitarbeiter an 18 Standorten in DACH (Deutschland, Österreich, Schweiz). 2023 hat der IT-Dienstleister einen Umsatz von rund 240 Millionen Euro erzielt, damit gehört er zu den 25 größten Systemhäusern in Deutschland. Zu den präferierten Kunden gehören mittelständische Betriebe sowie Einrichtungen aus dem Gesundheitswesen sowie dem öffentlichen und karitativen Sektor.



