Americo Mazzotta ist bereits seit knapp zehneinhalb Jahren bei Appian tätig - zuletzt als Vice President of Customer Success in der EMEA- und APAC-Region. In dieser Funktion war für die Bereitstellung innovativer Lösungen bei Kunden aus unterschiedlichen Branchen verantwortlich. Davor war Mazzotta als Entwickler und Projektleiter in anderen Softwarehäusern beschäftigt.

2010 hat der Manager hat einen Executive MBA-Abschluss an der Rotterdam School of Management erworben. Zehn Jahre davor schloss er ein Informatik-Studium an der Università del Salento im süditalienischen Lecce mit "cum laude" ab. Der gebürtige Italiener lebt in Köln und spricht Italienisch, Englisch und Deutsch.

In seiner neuen Rolle als Vice President of EMEA Sales soll Mazzotta Appians Geschäftswachstum in dieser Region ankurbeln, die Pflege der Kundenbeziehungen verbessern und die Marktpräsenz von Appian ausbauen. Er berichtet direkt an den erst kürzlich zum Chief Revenue Officer beförderten Mark Dorsey.

Geschäftsprozesse automatisieren

Die Low-Code-Entwicklungsplattform von Appian hilft Kunden, ihre Geschäftsprozesse zu digitalisieren und zu automatisieren. Danach soll die betriebliche Effizienz bei diesen Kunden nach oben gehen.



