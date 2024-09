Uwe Schwellbach verlässt die Dataglobal Group auf eigenen Wunsch. Lukas Sosovicka, sein Nachfolger als Chief Financial Officer (CFO) und Managing Director, kommt vom Tierklinikbetreiber AniCura, wo er die vergangenen zwei Jahre als CFO für die Integration und Fusion von rund 30 Unternehmen verantwortlich war. Als Head of Finance & Accounting DACH bei dem französiche Anbieter von Katzen- und Hundefutter Royal Canin verbesserte er dort die Rentabilität und half bei der Automatisierung der Finanzbuchhaltung. Davor verantwortete der 38-Jährige das Controlling beim Logistiker DB Schenker und beim Arzneimittelhersteller Orifarm.

Bei der Dataglobal Group möchte Lukas Sosovicka eine strategische und integrative Finanzführung etablieren, die sowohl die betriebliche Effizienz als auch die Rentabilität erhöhen und das Wachstum des deutschen Softwareanbieters fördern soll. "Die Dataglobal Group hat ein enormes Potenzial im Markt für Digital-Workplace-Lösungen, weil sie unterschiedliche Lösungen neu und innovativ zusammenbringt. Die einzelnen Tochtergesellschaften wie auch die Gruppe können durch übergreifende Synergien und optimierte Prozesse von einem neuen Exzellenz-Level profitieren", meint der frischgebackene Finanzchef.

Nicolas Schwarzpaul, CEO der Dataglobal Group, ist sich sicher, mit dieser Neubesetzung die richtigen Weichen für eine erfolgreiche Zukunft des Unternehmens gesetzt zu haben: "Mit Lukas haben wir einen international erfahrenen Finanzmanager mit großer Expertise in der Integration von Tochterunternehmen für uns gewonnen. So können wir unsere Kräfte besser bündeln und unsere Vision von einem effizienten, sicheren und innovativen Digital Workplace schneller als bisher im Markt umsetzen", so der Firmenchef weiter.

Die Dataglobal Group entstand 2022 aus dem Zusammenschluss der drei Unternehmen dataglobal, Eleven Cyber Security und Windream. 2024 trat auch noch Vykon der Gruppe bei. Damit offeriert das Unternehmen nun verschiedene Softwarepakete rund um den Digital Workplace:

ein Dokumenten-Management-System (DMS von Windream)

ein Business Process Management System zur Digitalisierung von Geschäftsprozessen

Vysoft-Lösungen zum Ressourcenmanagement

die E-Mail-Security-Lösung "eXpurgate" von Eleven

die Archivierungssoftware Dataglobal CS

ferner Lösungen zur digitalen Rechnungsbearbeitung und zur Reiskostenabrechnung

